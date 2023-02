La ‘queja’ que tiene Tyron Woodley a UFC

Tyron Woodley ha cuestionado por qué tantos campeones de UFC parecen estar recibiendo revanchas inmediatas después de las derrotas cuando él nunca recibió esa oportunidad.

Woodley, de 40 años, no compite en MMA desde 2021, cuando fue sometido en el primer asalto por Vicente Luque en UFC 260. Esa derrota fue la cuarta consecutiva de Woodley. Esa derrota fue la cuarta consecutiva de Woodley, y esa racha perdedora comenzó en UFC 235 cuando Kamaru Usman lo dominó para reclamar el título de peso wélter.

Usman terminó defendiendo su cinturón cinco veces antes de ser noqueado en el último minuto de su pelea con Leon Edwards en agosto pasado, y la UFC no perdió mucho tiempo en reservar lo que será una pelea de trilogía entre los dos pesos welter en UFC 286. “La pesadilla nigeriana” no es el único ex campeón de la UFC al que se le ha dado una oportunidad inmediata de redención después de perder su título, una tendencia que Woodley señaló durante una reciente entrevista con BJPenn.com.

“Me gustan estas revanchas“, dijo Woodley. “Es tan divertido, que ya sabes, miras a estos luchadores como Cody Garbrandt – mi perro – perdió una pelea, obtuvo una revancha instantánea. Y Joanna Jędrzejczyk consiguió una revancha, y luego Ronda Rousey tomó un largo paréntesis antes de conseguir una revancha.”

Woodley no defendió el título de peso welter tantas veces como Usman, pero su reinado como campeón fue ciertamente lo suficientemente largo como para que el hombre de 40 años se pregunte por qué no se le ofreció una revancha inmediata.

“¿Cuántas veces he defendido el título? Estuve cerca [del récord]. Nunca me dieron la revancha. Pero me enfrenté al ‘Niño Maravilla’ después de que casi lo decapitara en el cuarto asalto. Dijeron que fue un empate. Pero le dieron la revancha al instante, lo cual es curioso. Pero sí, nunca me dieron la revancha”.

