Ronda Rousey volvería este lunes a WWE RAW

Ronda Rousey estuvo alejada de la programación de la WWE desde que perdió el Campeonato Femenil SmackDown ante Charlotte Flair el 30 de diciembre, e incluso se perdió el reciente Royal Rumble. Sin embargo, hace pocas semanas la volvimos a ver en SmackDown haciendo equipo con Shayna Baszler, haciéndose cargo de Natalya y a Shotzi la semana pasada en una lucha de parejas.

► Ronda Rousey y Shayna Baszler podrían retar a Damage CTRL

El sitio web de WWE Events y el sitio web de Van Del Arena, sede del siguiente Monday Night Raw, ahora han agregado a Ronda Rousey a la alineación para Monday Night RAW desde Grand Rapids, Michigan. Curiosamente, Shayna Baszler no está enlistada en el programa, aunuqe eso no implica de que no pueda acompañar a The Baddest Woman On The Planet durante el programa. No obstante, es importante señalar que WWE aún no ha anunciado oficialmente a Rousey para RAW.

Lo que sí está confirmado para el programa del lunes es lo siguente: Piper Niven vs. Candice LeRae, Asuka vs. Carmella, una edición de WrestleMania de Miz TV, lucha por el Campeonato Femenil de Parejas WWE entre Damage CTRL vs. Becky Lynch y Lita, y la confirmación de Brock Lesnar respecto a si acepta o no el reto de Omos.

Aún no se sabe cuál será el papel que ejerza Ronda Rousey en caso de que aparezca este lunes, pero según los rumores, Rousey y Shayna Baszler desafiarán a Dakota Kai e IYO SKY por el Campeonato Femenil en Parejas WWE en WrestleMania 39.