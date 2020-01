Roman Reigns quiere otro duelo contra John Cena

Uno de los apodos que podrían colocársele a Roman Reigns junto a «The Big Dog» o «The Guy» podría ser «The Human Torch», similar al famoso personaje de los 4 Fantásticos. Pero no porque Reigns tenga poderes sobrehumanos, pues no le hacen falta, sino por los pases de antorcha que ha protagonizado en los últimos años. Donde el más simbólico fue aquel que lo enfrentó a John Cena, bajo el evento No Mercy 2017.

Porque al igual que en 2013 Cena hizo junto a The Rock, «The Champ» se encontraba ahora en la posición del veterano a desbancar. Pero con un punto que hizo muy interesante la historia: según el 16 veces campeón mundial, no podía dejar su sitio a Reigns como cara de la empresa, a causa de que este no sabía hacer su trabajo.

Referencias más allá de la cuarta pared que hicieron muy atractiva la construcción del duelo, especialmente con el tremendo segmento que ambos gladiadores se marcaron durante el episodio de Monday Night Raw del 28 de agosto de aquel año.

Sin embargo, muchos seguidores criticaron que este importante duelo tuviera lugar dentro de un PPV menor del calendario. De hecho, ni siquiera fue el estelar del cartel, cuando Brock Lesnar y Braun Strowman ocuparon esa posición por el Campeonato Universal. Se habló entonces de que los compromisos de Cena fuera del ring provocaron tal adelanto, ante la imposibilidad de programarlo para WrestleMania 34, pese a que finalmente el también actor estuviera disponible durante el camino al magno evento.

► Una revancha a lo grande para Roman Reigns y John Cena

Tal vez por ello, bajo una distendida entrevista concedida a WWE Now India, se le planteara a Reigns la posibilidad de una revancha. ¿En vistas a un plan real de la compañía, o simplemente por jugar con los seguidores? Sea como fuere, Reigns no escondió su deseo.

Me encantaría. Se ha demostrado en los últimos años lo bueno que es John, lo que su presencia significa para nuestro show. Disfruté muchísimo el tiempo que pasé en el ring junto a él. Y si no aprendes de alguien como John, mal vas. Así que sí, creo que cualquier momento en el que podamos tener a las mayores Superestrellas para representar a WWE, es bueno. Sé que está ocupado y lo está petando ahora mismo en Hollywood, pero sí. Si quieres un poco más otra vez, John Boy, venga.

Que sepamos, a día de hoy, no hay a la vista una revancha, que por otra parte no tendría demasiado sentido, ya que Reigns batió a Cena, cumpliéndose el ciclo natural. De cara a WrestleMania 36, Roman Reigns parece que irá contra Bray Wyatt por el Campeonato Universal. Mientras, nada hay en firme sobre John Cena, aunque Paul Davis de WrestlingNews.Co reportó que hay grandes planes para el veterano.