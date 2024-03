Roman Reigns apoyará a Jimmy Uso en WrestleMania 40

Jimmy y Jey Uso han logrado múltiples títulos como equipo a lo largo de sus carreras; sin embargo, desde el año pasado tomaron caminos (y marcas) separados y el primero le ha costado varias luchas titulares a su hermano, lo cual dio inicio a su rivalidad, oficializándose el combate para WrestleMania 40, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de abril en Philadelphia, Pennsylvania.

► Roman Reigns estará pendiente al combate entre Jimmy y Jey Uso

Evidentemente, el combate entre Jimmy y Jey Uso para WrestleMania 40 se perfila como un asunto familiar, a tal punto que el padre de ambos, Rikishi, les expresó su apoyo, a la vez que se ofreció a trabajar como réferi especial. De similar manera, Sami Zayn, quien fuera compañero de ambos hasta el año pasado cuando era el «Uce Honorario» dentro de The Bloodline, también manifestó que estará pendiente a lo que suceda en esta batalla entre hermanos.

Como no podía ser de otra forma, Roman Reigns confirmó su apoyo a Jimmy Uso el combate que este tendrá contra Jey, haciéndolo público durante una aparición reciente en «The Pat McAfee Show», razonando que Jey tomó su decisión de separarse y que ya no estaba en la familia.

«Estoy apoyando al gran Jim, él es mi única familia. Jey tomó su decisión. ¿Cómo te alejas del sueño? ¿Cómo te alejas de la tierra prometida? ¿Sabes qué? Es una falta de respeto. Él te dirá que su vida no ha sido la misma desde entonces, así que si no puedes desempeñar tu papel, si no puedes simplemente llenar los zapatos que te han proporcionado, entonces tendremos que excomulgarte. . Tenemos que ver si, ya sabes, se hunde o nada. Él está bien, pero recuerda que solo hace falta, así como así. Enviamos la noticia y listo».