Nyla Rose: «Mark Henry ha sido fundamental para mí»

La luchadora de AEW y ROH Nyla Rose comparte quienes la ayudan a mejorar a pesar de su ansiedad social.

Hubo momentos en que tenía más relevancia pero ha ganado 14 de sus últimos 15 combates.

Y esa derrota fue ante Athena en una lucha de 2 de 3 caídas por el Campeonato Mundial Femenil ROH.

► Quienes ayudan a Nyla Rose

«Constantemente intento absorber conocimiento, pero luego mi ansiedad social se apodera de mí. Veré a Bryan Danielson, lo veo entre bastidores y me pregunto, ‘¿Es ahora un buen momento, tal vez debería esperar, debería esperar, no sé. Parece que está ocupado, ¿debería esperar? No quiero molestarlo ahora, la verdad’. Nunca sé cuándo es un buen momento para acercarme a ciertas personas, pero definitivamente he hablado con él, he hablado con Adam Copeland, Mark Henry ha sido fundamental para mí, ha sido de gran ayuda. Paul Wight cuando lo veo. Cualquiera con quien pueda tener un poco de tiempo de escucha, especialmente los chicos de FTR, también han sido de gran ayuda».

La guerrera, que además trabaja en la escena independiente, habla también de que «The World’s Strongest Man» quiere lo mejor para los negocios.

«Él solo quiere lo mejor para todos sus ‘hijos’, quiere lo mejor para el negocio, quiere lo mejor para el futuro. Es increíble. Es refrescante, pero egoístamente, es increíble. Me encanta que realmente le importe lo que hago y lo que soy. Todo lo que dice, yo digo, ‘Está bien, perfecto’. Directamente le pregunto, ‘Oye, ¿cómo estuvo, estabas feliz, te hizo sentir orgulloso?’. Cuando la mesa de comentarios está en posición, camino hacia atrás y le echo un vistazo para ver si está sonriendo o prestando atención o lo que sea, cuando veo que tiene esa sonrisa de Mark, puedo decir que disfrutó de la hermosa violencia que mostré en el ring«.