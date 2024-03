Johnny Gargano: «En WrestleMania te conviertes en leyenda»

Johnny Gargano está viviendo su sueño mientras camina hacia WrestleMania 40 para luchar junto a Tommaso Ciampa dentro de una lucha de escaleras de seis equipos por el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE. En cada entrevista que ha estado realizando ha estado expresando lo mucho que significa para él luchar en «The Grandest Stage of Them All» y no fue menos en su reciente aparición en WWE’s The Bump.

► Johnny Gargano vive su sueño

«Hay muchos equipos excelentes. Obviamente, los Judgment Day son dominantes en la WWE. Awesome Truth, tenemos nuestra historia con ellos, tenemos una alianza con ellos. Además, mira a New Day. Uno de los equipos más condecorados…diría que New Day y los Usos son probablemente 1A y 1B en los mejores equipos en la historia de la WWE, así que siempre están en la contienda, siempre van a por el oro. Creo que ahora es nuestro momento de solidificar nuestra posición.

«Dijimos que esta carrera iba a ser sobre nuestro legado. Hemos hecho cosas increíbles en la WWE. Hemos sido el evento principal de TakeOvers, hemos creado momentos increíbles, recuerdos increíbles. Pero tenemos la oportunidad de luchar en el escenario más grandioso de todos. Aquí es donde te conviertes en leyenda. Poder pisar ese escenario en Filadelfia y tener la oportunidad por el Campeonato de Parejas de la WWE, para vivir ese sueño, nunca hemos ganado un título aquí en Raw o SmackDown. Ganamos muchos títulos en NXT, nunca ganamos uno aquí. Cuando crecimos, esos eran los títulos que mirábamos. Dije que quería ser Campeón de Parejas de la WWE, y el hecho de que tengo la oportunidad de hacerlo realidad en WrestleMania, hicimos la cosa de los escalofríos, pero eso es muy real.

«He estado soñando con esto, mencionamos diez años, pero esto es realmente solo toda una vida, un sueño de toda la vida que estamos a punto de lograr. El hecho de que podamos luchar en WrestleMania por el Campeonato de Parejas de la WWE, Tommaso es mi mejor amigo en el mundo, y el hecho de que los dos tengamos la oportunidad de ir allí y hacer historia y convertirnos en los nuevos Campeones de Parejas de la WWE, simplemente se siente correcto. Siento que siempre hemos hablado de nuestro momento. Tommaso y yo siempre hemos dicho, ‘Este será nuestro momento’, siento que genuinamente ahora, en este momento, es nuestro momento«.