ROH tendrá una «Global War» con MAPLE LEAF PRO

Desde que celebrase tres meses atrás el evento Reena Rumble, MAPLE LEAF PRO Wrestling no ha vuelto a ofrecer nueva muestra de su producto. Pero con un anuncio reciente, podemos confirmar que la promotora de Scott D’Amore seguirá dando guerra.
Toronto, ON & Jacksonville, FL — MAPLE LEAF PRO WRESTLING (MLP) y RING OF HONOR (ROH) anunciaron hoy un enorme Megaevento de fin de semana sobre Windsor, Ontario, Canadá, en el St. Clair College, reuniendo a talentos élite de All Elite Wrestling (AEW), New Japan Pro-Wrestling (NJPW), Pro Wrestling NOAH, DDT Pro-Wrestling, Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y otros socios internaciones durante las dos noches.GLOBAL WARS tendrá lugar el viernes 27 de marzo y mostrará a competidores de clase mundial de MAPLE LEAF PRO y RING OF HONOR junto a estrellas internacionales de todo el panorama luchístico. El evento estará estelarizado por el actual Campeón Nacional AEW, Ricochet, haciendo su primera aparición como estelarista en GLOBAL WARS en Canadá.El Mega Evento de fin de semana continuará el sábado 28 de marzo con MLP UPRISING, encabezado por el poderoso dúo internacional The Good Brothers — Karl Anderson y Doc Gallows —, quienes acaban de hacer un impactante regreso a Japón a través de Pro Wrestling NOAH, retando al que quiera hacerles frente en un estelar de categoría.Otros talentos que aparecerán a lo largo del Megaevento del fin de semana son:Kaito Kiyomiya (Pro Wrestling NOAH)Daisuke Sasaki (DDT Pro)Máscara Dorada (CMLL)Bárbaro Cavernario (CMLL)Bishop Dyer, antes conocido como Baron CorbinLas dos noches se emitirán EN DIRECTO en TrillerTV, con acceso bajo demanda exclusivo en ROH Honor Club una vez concluya la emisión en directo.
► Metroplex, este fin de semana
A historic collision unfolds on Thursday, Jan 29th!— ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) January 18, 2026
Exclusively on Honor Club, #ROH joins forces with @MPXWrestling for the first time ever for ROH x Metroplex Wrestling GLOBAL WARS!
Subscribe today to Honor Club!https://t.co/8dcdtxqvDf