ROH tendrá una «Global War» con MAPLE LEAF PRO

Desde que celebrase tres meses atrás el evento Reena Rumble, MAPLE LEAF PRO Wrestling no ha vuelto a ofrecer nueva muestra de su producto. Pero con un anuncio reciente, podemos confirmar que la promotora de Scott D’Amore seguirá dando guerra.

► Metroplex, este fin de semana

Pero antes de que llegue Global Wars Canadá, ROH se embarcará en otra particular guerra, la que conjuntará con Metroplex Wrestling, promotora codirigida por Athena, el próximo sábado desde el Esports Stadium de Arlington (Texas, EEUU), y que tiene prevista su emisión como episodio especial de la casa del honor el jueves 29 del presente mes. Su cartel se desconoce todavía.

A historic collision unfolds on Thursday, Jan 29th!

Exclusively on Honor Club, #ROH joins forces with @MPXWrestling for the first time ever for ROH x Metroplex Wrestling GLOBAL WARS!



— ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) January 18, 2026