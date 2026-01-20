Para hablar de esta aparente jauja luchística en los años pospandémicos, para entender esta recobrada fiebre por el bello arte del pancracio, resulta esencial poner el foco sobre Europa, territorio donde más se ha hecho palpable, con un circuito ya establecido donde como nunca antes, desde Polonia a España, podemos llevarnos shows a la boca de forma regular. He ahí el sentido de la presumible sección que nos ocupa, donde un servidor hará previa de cinco combates seleccionados entre todo lo que esté en la agenda de la lucha libre europea cada semana.

Y la presente viene fuerte, con la celebración de cuatro shows de peso: BZW Enter The Zone (24 de enero), wXw Back To The Roots (24 de enero), PROGRESS Chapter Chapter 189: In Darkest Night (25 de enero) y Tyris Wrestling: Imperium (25 de enero).

Tetsuya Naito vs. Connor Mills, BZW Enter The Zone

[24 de enero; 12 pm ET; Salle Jacques Brel (Faches-Thumesnil, Francia); BZW+]

«Naito está quemado». «El tipo sólo lucha ya en piloto automático». «Se pasea por las ‘indies’ porque necesita dinero». ¿Saben que les digo a quienes hacen tales afirmaciones? Que no les falta razón. Pero si su carrera parece tan acabada, expliquen porque Enter The Zone 2026 apunta a ser uno de los shows más exitosos en la historia reciente de Francia, con una promoción pocas veces vista en el ámbito europeo. No obstante, cabe dar crédito también a otras confirmaciones, caso de Drew Parker, Jack Cartwheel o Jordan Oliver, configurando una velada donde realmente Naito será la guinda del pastel. Mills necesitaba un combate así (vendido como «Worldwide Prestige Match») para impulsar su carrera y demostrar definitivamente que es uno de los grandes gladiadores europeos actuales.

Ricky Sosa (c) vs. Leon Cage por el Campeonato Europeo wXw, wXw Back To The Roots

[24 de enero; 1 pm ET; Turbinenhalle 2 (Oberhausen, Alemania); wXwNOW e IndependentWrestling.tv]

Back To The Roots constituye el gran evento del fin de semana, y este punto seguramente explique mi argumentario. Peter Tihanyi en duelo contra Elijah Blum en teoría cerrará la noche (a continuación daré cuenta de ello) dada la presea en liza y la notoriedad de los implicados, amén de la narrativa que hay de fondo. Pero Sosa y Cage ocupan ese tan atractivo hueco del «show stealer» donde por situación en el cartel, cualquiera se asegura su visionado sin necesidad de potenciales agotamientos tras una larga ristra de choques. Cage es el gran novel hoy día en las islas británicas y con su debut sobre wXw sólo hará afianzar aún más su condición de joya de la lucha europea, ante un Sosa en similar estado vital, quien se alzó campeón hace apenas un mes. Como dirían en Los Simpson: «Niños, niños, futuro, futuro».

Peter Tihanyi (c) vs. Elijah Blum por el Campeonato Mundial Unificado wXw, wXw Back To The Roots

[24 de enero; 1 pm ET; Turbinenhalle 2 (Oberhausen, Alemania); wXwNOW e IndependentWrestling.tv]

Hay rivalidades que marcan una época en algunas promotoras, y Tihanyi y Blum van camino de convertirse, por ello, en talentos generacionales de wXw. Un año ha tenido que esperar el retador para poder arrebatarle al campeón su más preciado oro. En Back To The Roots 2025, Blum derrotó a Tihanyi dentro de una jaula de acero, cuando el húngaro ostentaba por primera vez el magno cetro, situándolo a las puertas de una lucha titular. Pero apenas un mes después, Tihanyi cayó lesionado. Dicha baja lo mantuvo fuera de acción hasta el pasado agosto, cuando hizo su regreso ganando el combate Shortcut To The Top, gracias al cual recuperó la presea que ostenta por segunda vez. Y ahora, los otrora amigos se medirán en un duelo de reglas puras a petición expresa de Tihanyi. Todos acabamos volviendo a las raíces, dicen.

Man Like DeReiss (c) vs. Cara Noir por el Campeonato Mundial PROGRESS, PROGRESS Chapter 189: In Darkest Night

[25 de enero; 8 am ET; Electric Ballroom (Londres, Inglaterra); DEMAND PROGRESS PLUS, Hooked On Wrestling TV y TrillerTV]

La vuelta a los rings de Cara Noir a finales de 2024 fue una grata noticia: estaba de regreso el «babyface» con mayúsculas de la lucha libre del viejo continente. Pero cuando los seguidores esperaban una segunda etapa competitiva triunfante, conquistando de nuevo el título mundial de PROGRESS, Noir no sólo fracasó en sus intentos ante Luke Jacobs, sino que acabó por abrazar la oscuridad cual Odile en El Lago de los Cisnes. Ahora, Noir busca, bajo su condición de «Black Swan» definitivo, consumar tales pretensiones a costa de DeReiss, quien ha ocupado su lugar como héroe principal de la promotora inglesa y reina desde el pasado agosto, tras lograr vencer a Jacobs, algo que el veterano no pudo. Este duelo promete ir más allá de un choque de personajes: Noir y DeReiss representan la élite del british wrestling.

Trent Seven vs. Caldera, Tyris Wrestling: Imperium

[25 de enero, 11 am ET, Sala Zulú Klub (Aldaia, España)]

Aunque seguramente a Seven no le hiciera mucha gracia, qué buena noticia para la lucha europea fue que el veterano dejara NXT UK. Desde entonces, sus implicaciones han sido un ejemplo de altruismo y completa falta de ego, impulsando a todo buen nombre que lo requiriera: desde Michael Oku a Leon Slater, pasando por Leon Cage o los Hype Dawgs (Kuro y Mecca). Y qué buena noticia que Seven haya querido volver a la península ibérica en 2026, pues allí compite hoy Caldera, uno de los talentos más interesantes y prometedores forjados al calor de este aparente resurgir de la lucha española. Una pena que los shows de Tyris Wrestling no puedan verse en directo por alguna plataforma (habitualmente comparten luchas concretas, ya a posteriori, en su canal de YouTube). Pero todo se andará.