El tercer episodio de ROH en lo que llevamos de 2026 se emitió ayer, como de costumbre, por HonorClub, tras ser grabado el pasado día 10 desde el Esports Stadium de Arlington (Texas, EEUU).

Y como de costumbre, la mayoría de luchas que contuvo este show fueron por equipos: The Swirl (Blake Christian y Lee Johnson) vs. The Dark Order (Evil Uno y Alex Reynolds), MxM TV (Taya Valkyrie, Mansoor y Mason Madden) vs. Shane Taylor Promotions (Trish Adora, Shawn Dean y Carlie Bravo), Grizzled Young Veterans (Zack Gibson y James Drake) vs. Spanish Announce Project (Angelico y Serpentico) y QT Marshall, Aaron Solo y The Von Erichs (Ross y Marshall Von Erich) vs. The Frat House (Preston Vance, Cole Karter, Griff Garrison y Jacked Jameson).

Sólo dos fueron individuales. Red Velvet y Robyn Renegade disputaron un «proving ground match» con una oportunidad por el Campeonato Mundial de Televisión ROH sobre la mesa, mientras Shane Taylor se enfrentó a Kiran Grey y Lance Archer hizo de las suyas contra un rival no anunciado de antemano.

► Año nuevo, mismo ROH (II)

Grizzled Young Veterans (Zack Gibson y James Drake) derrotaron a Spanish Announce Project (Angelico y Serpentico) . El enmascarado fue puesto de espaldas planas luego de una tremenda Dropkick de Drake. Buen combate de apertura, que tuvo el tiempo justo para que los implicados demostrasen su calidad. En las postrimerías, Gibson y Drake siguieron atacando a Serpentico y Eddie Kingston, acompañado de Ortiz, hizo el salve. Los GYV lucharán contra Kingston y Ortiz el sábado en Collision (show ya grabado).

. El enmascarado fue puesto de espaldas planas luego de una tremenda Dropkick de Drake. Buen combate de apertura, que tuvo el tiempo justo para que los implicados demostrasen su calidad. En las postrimerías, Gibson y Drake siguieron atacando a Serpentico y Eddie Kingston, acompañado de Ortiz, hizo el salve. Los GYV lucharán contra Kingston y Ortiz el sábado en Collision (show ya grabado). Lance Archer derrotó a Vin Parker . Archer y sus «squashes». Por desgracia, un clásico ya de la ROH actual.

. Archer y sus «squashes». Por desgracia, un clásico ya de la ROH actual. Shane Taylor (con Shane Taylor Promotions) derrotó a Kiran Grey . Luego de perder ante Guevara el anterior jueves en lucha de realce, Grey corrió aquí la misma suerte después de ser noqueado con un derechazo de Taylor.

. Luego de perder ante Guevara el anterior jueves en lucha de realce, Grey corrió aquí la misma suerte después de ser noqueado con un derechazo de Taylor. QT Marshall, Aaron Solo y The Von Erichs (Marshall y Ross Von Erich) derrotaron a The Frat House (Preston Vance, Cole Karter, Griff Garrison y Jacked Jameson) . El Cutter de QT Marshall sobre Jameson dio la victoria a los técnicos en poco más de seis minutos.

. El Cutter de QT Marshall sobre Jameson dio la victoria a los técnicos en poco más de seis minutos. Shane Taylor Promotions (Trish Adora, Shawn Dean y Carlie Bravo) derrotaron a MxM TV (Taya Valkyrie, Mansoor y Mason Madden) . La buena noticia: que Adora cada vez parece tener más exposición. Creo recordar que la semana pasada, Red Velvet concedió una oportunidad titular a Valkyrie. Mansoor encajó el pin tras ser distraído por una mujer. Al concluir la lucha, esta misteriosa figura se marchó con Shane Taylor Promotions.

. La buena noticia: que Adora cada vez parece tener más exposición. Creo recordar que la semana pasada, Red Velvet concedió una oportunidad titular a Valkyrie. Mansoor encajó el pin tras ser distraído por una mujer. Al concluir la lucha, esta misteriosa figura se marchó con Shane Taylor Promotions. PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE TELEVISIÓN ROH: Red Velvet (c) derrotó a Robyn Renegade . Curiosamente, hace ahora casi un año ROH programó el mismo combate, pero con dicha presea sobre la mesa. Aquí, Velvet y Renegade merecían más minutos. Velvet tumbó a Renegade de un zurdazo y la cubrió.

. Curiosamente, hace ahora casi un año ROH programó el mismo combate, pero con dicha presea sobre la mesa. Aquí, Velvet y Renegade merecían más minutos. Velvet tumbó a Renegade de un zurdazo y la cubrió. Tony Khan anunció junto a Athena que ROH se asociará con Metroplex Wrestling (promotora que coregenta la luchadora) para presentar un show dentro de dos semanas a modo de Global Wars.

The Swirl (Blake Christian y Lee Johnson) (con Jay Lethal) derrotaron a The Dark Order (Evil Uno y Alex Reynolds) . Sigue el impulso para Christian de cara a su lucha titular contra Bandido, aunque no sé sabe aún cuándo tendrá lugar. Una distracción de Lethal permitió que Christian y Johnson emboscaran a Reynolds y lo remataran con el combo Patada + Pisotón para la cuenta de tres. Lucha demasiado larga (The Swirl necesitaron cerca de ocho minutos), considerando el estatus tan bajo de The Dark Order.

. Sigue el impulso para Christian de cara a su lucha titular contra Bandido, aunque no sé sabe aún cuándo tendrá lugar. Una distracción de Lethal permitió que Christian y Johnson emboscaran a Reynolds y lo remataran con el combo Patada + Pisotón para la cuenta de tres. Lucha demasiado larga (The Swirl necesitaron cerca de ocho minutos), considerando el estatus tan bajo de The Dark Order. Como epílogo, Christian, Johnson y Lethal hicieron sangre en el poscombate atacando a Uno y Reynolds, pero Adam Priest y Tommy Billington salieron al rescate y los rudos huyeron. El día de la marmota.

⇒Al menos la semana pasada hubo un buen estelar y se desarrollaron algunas mínimas historias. Ayer, lo único rescatable fue el choque de apertura, que no condujo a nada. Desde luego, los jueves están siendo un día triste para los programas luchísticos semanales. Si TNA abraza por completo ya el entretenimiento barato con poca acción y mucha cháchara en iMPACT!, ROH a cambio ofrece combates a granel cada jueves, pero sin suficiente sustancia como para resultar atractivos. Y me temo que en 2026 ambos productos sólo potenciarán sus «estilos».

3/10

