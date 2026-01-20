Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 26 de enero 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde el SSE Arena en Belfast, Irlanda del Norte, y entre otras cosas, vimos a CM Punk retener el Campeonato Mundial Peso Completo ante Finn Balor.

► En el episodio de WWE Raw del 19 de enero vimos:

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Becky Lynch (c) retuvo ante Maxxine Dupri (** 1/2) Rey Mysterio, Penta y Dragon Lee vencieron a Logan Paul, Austin Theory y Bronson Reed (***) El Grande Americano venció a Je’Von Evans (**) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk retuvo ante Finn Bálor (*** 1/2)

► Cartelera WWE Raw 26 de enero 2026

El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 26 de enero 2026 en la Scotiabank Arena, de Toronto, Ontario, Canadá, (anteriormente llamada Air Canada Centre), la cual tiene una capacidad para 19,800 aficionados y es la casa de los Toronto Raptos de la liga de la NBA.

No se han anunciado combates todavía