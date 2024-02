Durante unos cuantos meses, Roderick Strong estuvo apareciendo en AEW con un collarín y una silla de ruedas. Al principio era únicamente eso pero poco a poco empezó a saltar dentro del cuadrilátero después de que lucharan sus amigos Matt Taven y Mike Bennett para atacar a sus oponentes y rápidamente volver a sentarse y cuidarse el cuello. También empezó a usar más el micrófono y gritar el nombre de los demás en la empresa. Todo ello lo llevó claro a ser más divertido. En definitiva, le dio más capas.

► La importancia de ‘Neck Strong’

Roderick Strong siempre ha sido un luchador extraordinario, tanto que nunca ha necesitado un personaje como tal, aunque quizá eso sí lo detuvo en WWE, pero esa historia de ‘Neck Strong’ lo ha llevado un paso más allá. De ello estuvo hablando recientemente con Alicia Atout el veterano de las cuerdas.

«Hizo que fuera divertido. Fue extremadamente divertido. Siempre he luchado y actuado, y he querido estar allí fuera. Pero dentro de esto, me dio la oportunidad de usar una parte de mí pero también de convertirme en algo más. Eso fue algo con lo que realmente estaba teniendo problemas para entender. Toda esta situación creó una oportunidad para que creciera como artista. Soy muy de la vieja escuela.

«Tenía 12 años cuando empecé, así que en ese momento, todo se tomaba muy en serio. Para mí, pensaba, para que esto funcione, tengo que hacer lo que mucha gente no hace hoy en día y simplemente comprometerme con ello, todo el tiempo. Cada cosa que hacía porque simplemente sabía. Incluso cuando llevaba a mi hijo a jiu-jitsu, dependiendo del día de la semana, lo llevaba puesto, solo porque nunca se sabe«.