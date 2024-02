Rhea Ripley quiere competir por un título varonil

Rhea Ripley ha demostrado ser una Superestrella dominante desde que ganó el Campeonato Mundial Femenil en WrestleMania 39. No ha sido derrotada, y aunque no ha tenido tantas defensas como uno pudiera esperar, su imponente presencia en The Judgment Day ha sido bastante notoria, e incluso está atravesando el mejor momento en su carrera, donde no hay muchas personas en el horizonte que sean capaces de destronarla.

► Rhea Ripley no le huye a los desafíos

Rhea Ripley ha dominado la división femenil desde hace mucho tiempo, pero también ha luchado contra algunos varones, y quizás por el hecho de que casi nadie «le haga calor» en sus combates, ha expresado su deseo de tomar más desafíos en su carrera.

Desde hace un tiempo, la Campeona Mundial WWE ha luchado con agunos hombres tanto en Monday Night RAW como en Friday Night SmackDown, específicamente Akira Tozawa, Luke Gallows, Kevin Owens, entre otros.

Durante una entrevista reciente con Sean Ross Sapp de Fightful, le preguntaron a Rhea Ripley cómo se sentiría si luchara por algún título varonil en la WWE. The Eradicator dejó en claro que está dispuesta a hacerlo, si es que se le da la posibilidad.

“Oh, 100%. Siempre estoy dispuesta a aceptar un desafío. Me encanta un buen desafío. Entonces, si surgiera esa oportunidad, estaría en ella en un 110%”.

En el corto plazo, Rhea Ripley luchará contra Nia Jax en Elimination Chamber en Perth, Australia, el 24 de febrero. Si logra defender con éxito su campeonato, se enfrentará a la vencedora de la Cámara de Eliminación Femenil en WrestleMania 40, donde Becky Lynch y Liv Morgan lucen como las favoritas por el hecho de tener asuntos pendientes con ella.