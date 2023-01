Road Dogg no descarta un regreso de CM Punk a WWE

CM Punk siempre ha estado envuelto en polémica a donde vaya. Salió de WWE en el 2014 en malos términos, y aunque siete años después hizo su esperado retorno a la industria como miembro de AEW, la “luna de miel” no duró mucho, dado su más reciente escándalo donde terminó a golpes con The Elite, y no se lo ha visto en la programación de AEW debido a una suspensión, aunque todavía tiene contrato vigente con dicha compañía. Evidentemente, eso no le ha impedido que siga siendo blanco de muchas críticas aún hasta el día de hoy.

► Road Dogg cree que CM Punk puede seguir atrayendo fanáticos

Si bien The Elite regresó a la programación de AEW hace unos meses, no se ha mencionado el regreso de CM Punk, y aún Tony Khan no ha tomado una medida definitiva sobre el ex Campeón Mundial. No obstante, han circulado rumores sobre el futuro de Punk y muchos creen que podrían rescindirle su contrato.

En medio de esa especulación, también ha habido rumores de que CM Punk podría regresar a la WWE. Pero, considerando la forma en que dejó la compañía, muchos fanáticos no creen que eso sea posible. Sin embargo, un ejecutivo de la WWE parece pensar que podría haber una posibilidad de que CM Punk regrese.

Durante su exclusiva en vivo de Oh You Didn’t know, el vicepresidente sénior de eventos en vivo de WWE, Road Dogg, reveló que la puerta está abierta para un posible regreso de Punk si fuera lo mejor para los negocios. También reconoció que la estrella de AEW sigue siendo una atracción, lo cual es un tema de conversación en la industria porque vende muchas entradas.

“Nunca digas nunca con estos tipos. Te darán una segunda oportunidad. WWE le dará una oportunidad si es inteligente para los negocios, y traerlo de regreso podría serlo. La razón por la que podría ser es porque él mueve agujas”.

El regreso de CM Punk a la WWE sería interesante a todas luces, por no mencionar que polarizaría la opinión en la industria. Es interesante el término utilizado por Road Dogg en sus declaraciones, ya que hace referencia a una camiseta que usaba Roman Reigns hace unos meses, que contenía la misma leyenda. Habrá que esperar y ver si Punk realmente considera regresar a la WWE, considerando los términos en los que salió de allí.