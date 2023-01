La pulla de Nick Khan a Tony y Shad Khan por AEW

Dave Meltzer dijo en agosto de 2021 que la primera advertencia con la que se encontró Nick Khan a su llegada a WWE fue la de no desdeñar la amenaza que representaba AEW. Algo que contradijo lo expuesto por el propio Khan días atrás bajo entrevista con Ariel Helwani, asegurando que no pensaban en el trabajo de cualquier posible competencia.

Durante esta última semana, aquellas informaciones de Meltzer vuelven a quedar en entredicho vía Nick Khan. Ante los micrófonos de The Bill Simmons Show, el “CEO” de WWE tuvo estas palabras hacia Tony y Shad Khan.

«Nunca he conocido al chico. Tony Khan me parece un buen chico, pero no lo conozco. Conocí a su padre, Shahid Khan, con quien me senté por casualidad, sin proponérmelo, uno al lado del otro, en un almuerzo de negocios deportivos al que fuimos Stephanie McMahon y yo hace como un año y medio, más o menos.

«Creo que el padre es tan impresionante como puede ser. Creo que había leído un gran artículo sobre él en el New York Times un año antes de eso. Es un multimillonario hecho a sí mismo, si no me equivoco, creo que es inmigrante pakistaní, así que no podría estar más impresionado con él…

«Ganó dinero en el negocio de las autopartes, creo, así que sabe de eso. No creo que esté involucrado en los negocios desde el lado de la lucha libre profesional, me refiero a nivel de historias creativas y todo eso.

«No me siento amenazado por nadie ni nada. Simplemente, no es así como hago negocios. No me importa lo que hagan los demás. Me importa lo que estamos haciendo nosotros. Y mientras podamos tener el mejor producto, con el mejor talento, los mejores luchadores, y los mejores guionistas, creo que estaremos en buena forma».