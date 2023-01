Previo Wrestle Kingdom 17 – 2| NJPW vs NOAH

Por segundo año consecutivo, la última fecha de “Wrestle Kingdom 17” verá el enfrentamiento entre las estrellas de New Japan Pro Wrestling contra las de Pro Wrestling NOAH, teniendo como escenario el Yokohama Arena.

► La batalla por la supremacía

Serán once los combates con los que se desarrollara esta batalla entre empresas, donde se conjugarán los gladiadores consagrados con los de las nuevas camadas que se forman en ambos Dojos. El punto central será la guerra entre las dos principales facciones de ambas empresas: Los Ingobernables de Japón y Kongo. El año pasado los dos grupos se midieron en una lucha de cinco contra cinco, donde LIJ fue el ganador, quedando varios enconos por saldarse.

Kosei Fujita y Yasutaka Yano repiten abriendo la función, pero ahora acompañados en un choque de parejas. El primero formará equipo con Ryohei Oiwa para enfrentarse a Yano y al recién debutado Taishi Ozawa. Los jóvenes están ávidos de reconocimiento, por lo que no dudarán en brindarse al máximo.

El joven león Oskar Leube tendrá una nueva oportunidad de lucirse luego de su gran debut de la primera noche en el Tokyo Dome. Esta vez hará equipo con Tomohiro Ishii. Sus rivales turno serán Masa Kitamiya y Daiki Inaba, parte de la fuerza joven de NOAH.

Ya en acciones del programa oficial, Hiroshi Tanahashi, Toru Yano, Satoshi Kojima se asociarán con el aguerrido Takashi Sugiura de NOAH; Kojima y Sugiura son los actuales monarcas de Parejas GHC. En contraparte, Naomichi Marufuji se unirá al Bullet Club (KENTA, El Phantasmo y Gedo).

Seguirá el primer mano a mano de la jornada entre El Desperado y YO-HEY. El año pasado los dos gladiadores de peso junior chocaron en un combate de parejas, pero esta vez no habrá nadie de por medio entre ellos.

A continuación se dará una batalla de tercias entre elementos de la división junior; Tiger Mask, Ryusuke Taguchi y Master Wato chocarán contra el flamante monarca junior GHC Amakusa, quien estará acompañado de Junta Miyawaki y Alejandro.

Los monarcas máximos de NJPW y NOAH, Kazuchika Okada y Kaito Kiyomiya, se reencuentran sobre el ring, en un duelo de parejas con compañeros diferentes al año anterior. Okada se asociará con Togi Makabe, mientras que Kiyomiya tendrá el respaldo del recio Yoshiki Inamura.

Arrancando la serie LIJ contra Kongo, BUSHI se confrontará con Tadasuke, quien busca sacarse la espina ya que en 2022 él fue el luchador derrotado.

El veterano de mil batallas, Hajime Ohara, pondrá a prueba al espectacular Hiromu Takahashi, el monarca de la división junior en NJPW. Ohara no estuvo el año pasado en el duelo de 5 contra 5, pero por su impresionante palmarés con el título junior GHC y el de parejas de la misma categoría, lo hicieron el rival indicado para Takahashi.

Sigue el primer duelo de pesos completos. SANADA y Manabu Soya, que tienen en común su formación en AJPW, se reencuentran sobre el ring para demostrar quien es el mejor.

La semifinal será una confrontación de pronóstico reservado, entre Shingo Takagi y Katsuhiko Nakajima, los condottieri de cada facción. En su historia personal, Nakajima tiene dos victoria sobre Takagi y éste pretende revertir dicha tendencia, aunque no será fácil ya que enfrenta al heredero luchístico de Kensuka Sakaki, aquel que con solo un puñetazo conmocionó a Tetsuya Endo el año pasado en el CyberFight Festival.

Y el cierre del evento será el duelo de líderes entre Tetsuya Naito y Kenoh. Éste último clama venganza y no se ha cansado de retar a Naito, quien ha respondido con burla y sorna. Incluso llegó a una firma de autógrafos y pidió a Kenoh que le firmara una playera de Kongo, misma que portó en un programa televisivo. Pero entre los dos líderes hay más similitudes que diferencias, ya que se han caracterizado por criticar las decisiones de sus directivas y salir avantes de situaciones adversas, además de que son excelentes gladiadores. Sin duda éste será un gran cierre donde el vencedor establecerá la supremacía de su facción.

Recordando el cartel:

NJPW “WRESTLE KINGDOM 17 IN YOKOHAMA ARENA”, 21.01.2023

Yokohama Arena

0. Kosei Fujita y Ryohei Oiwa vs. Yasutaka Yano y Taishi Ozawa

0. Tomohiro Ishii y Oskar Leube vs. Masa Kitamiya y Daiki Inaba

1. Hiroshi Tanahashi, Toru Yano, Satoshi Kojima y Takashi Sugiura vs. Naomichi Marufuji, KENTA, El Phantasmo y Gedo

2. El Desperado vs. YO-HEY

3. Tiger Mask, Ryusuke Taguchi y Master Wato vs. AMAKUSA, Junta Miyawaki y Alejandro

4. Kazuchika Okada y Togi Makabe vs. Kaito Kiyomiya y Yoshiki Inamura

5. LIJ vs. Kongo 5 Singles Match Series: BUSHI vs. Tadasuke

6. LIJ vs. Kongo 5 Singles Match Series: Hiromu Takahashi vs. Hajime Ohara

7. LIJ vs. Kongo 5 Singles Match Series: SANADA vs. Manabu Soya

8. LIJ vs. Kongo 5 Singles Match Series: Shingo Takagi vs. Katsuhiko Nakajima

9. LIJ vs. Kongo 5 Singles Match Series: Tetsuya Naito vs. Kenoh

Así que ya lo saben, los esperamos en la madrugada en punto de las 2 AM tiempo de Méxio, para una gran velada, donde seremos testigos de combates sin igual y reportados al estilo SÚPER LUCHAS.