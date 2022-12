Durante el Raw del 25 de octubre de 1999, The New Age Outlaws vencieron a The Rock y Steve Austin. Solo el resultado puede sorprender a muchos teniendo en cuenta quienes eran sus oponentes. Todavía más si tenemos en cuenta que Road Dogg estaba drogado. Él mismo lo desvela en un reciente episodio de su podcast, Oh…You Didn’t Know.

► Road Dogg luchó drogado con The Rock y Steve Austin

“Por supuesto que no, estoy de crucero. Y la verdad sea dicha, me consideré erróneamente perteneciente a ese combate. Quiero decir, mirando hacia atrás ahora y ves como, está bien, amigo, no eres Rock o Austin. Pero en ese momento, estaba en el combate con ellos y estaba drogado, así que pensé que era igual a ellos.

«Sí, quiero decir, nos veíamos, muchas veces, incluso en eventos en vivo, íbamos y éramos el evento principal en nuestra defensa del título de parejas o lo que sea. Taker o Rock o Austin o quienquiera que fuera la atracción real, continuarían, como antes del intermedio, y luego podrían ducharse y vestirse e irse o lo que sea, y cerraríamos el espectáculo. Y así fue como sucedió.

«Y entonces este fue, mira, este fue uno de esos momentos en los que aprecié que pensaran lo suficiente en nosotros como para ponernos en la televisión en ese lugar, ¿sabes a lo que me refiero? Eso dice mucho, especialmente ahora sabiendo la importancia de ese lugar y la importancia del paisaje en el período de la televisión. Y ahora que tengo un poco de comprensión de eso, es realmente impresionante para mí que fuéramos el evento principal del programa con una defensa del Campeonato de Pareajas, ¿sabes a lo que me refiero? Es genial pensar en eso ahora, en ese momento, solo pensé, estoy haciendo mi trabajo, y ¿cómo salgo rápidamente de aquí y llego a la próxima ciudad?«.