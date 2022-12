Una buena manera de entender cuán grande ha sido una facción en la historia de la lucha libre es si con el paso de las décadas se siguen hablando de ella. ¿Dentro de mucho tiempo se seguirá hablando de The Bloodline, la cual recientemente Corey Graves comparaba con la nWo? Ahora continuamos justamente con la New World Order para descubrir quién le puso nombre. No fueron ninguno de sus miembros sino el ex luchador profesional Larry Zbyszko, que en los noventas tuvo sus más y sus menos en la agrupación. Eric Bischoff lo da a conocer en 83 weeks.

► ¿Quién le puso el nombre a la nWo?

“Sí, quiero decir, no hay duda al respecto. Y durante años conté la historia y es la misma historia que contaré hoy. Cuando estaba, básicamente, en un amario de la limpieza con Hulk Hogan repasando la promo de Hulk… Porque no teníamos guion, a Hulk no le gustaban los guiones. Simplemente caminábamos y hablábamos repasando la promo y le daba ideas y él me las devolvía.

«Simplemente salía adelante. Y esa es la forma en que Hulk siempre trabajó con Gene Okerlund. Es la forma en que a Hulk le gustaba trabajar. Así que yo estaba en ese armario y estábamos, ya sabes, con la promo. Y en medio de esa promo, le digo: ‘Y luego dices: eso es el Nuevo Orden Mundial de La Lucha Libre Profesional‘.

«He contado esta historia antes. Descubrimos que Larry había usado esa frase la noche anterior. La gente decía: ‘¿De dónde sacaste eso del Nuevo Orden Mundial?’. Y yo siempre decía que no lo sabía, que simplemente se me ocurrió. No tenía idea de dónde venía. Sonaba como si lo hubiera leído en un libro. Ni soy un Illuminate ni nada de esa mi*rda.

«Y funcionó. Años después nos enteramos de que Larry Zbyszko usó el término ‘Nuevo Orden Mundial’ el día anterior o lo que fuera. No se lo robé conscientemente a Larry, pero no le di crédito. Simplemente no sabía dónde lo había escuchado o leído. Pero sí, ¿a quién más voy a darle crédito? Es obvio«.