Ricochet derrotó a Dominik Mysterio, quien no pudo tomar venganza

Intentando dejar fuera de acción a Ricochet, quien no pudo ser derrotado por JD McDonagh, Dominik Mysterio fue el encargado de intentar revertir esa situación.

Por tal motivo se pactó un combate entre el integrante de The Jugdment Day y el luchador de movimientos espectaculares.

RICOCHET GETTING A WIN IN 2024?? RAAAAH, WE REALLY WON. #WWERaw pic.twitter.com/rxeou3TGNR

— dylan ࿏ (@INDIPRESSIVE) March 19, 2024