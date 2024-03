Julius Creed revela que él y su hermano, Brutus Creed, tuvieron una conversación difícil sobre lo que necesitan mejorar en la WWE.

Los Creed Brothers se han calmado un poco después de sus primeros éxitos en su entrada al elenco principal en Monday Night Raw.

► La conversación de los Creed

«Agotador. Ambos (Brutus e Ivy Nile) me agotan. Me hacen tener canas, y no tengo demasiado cabello. En serio, es gratificante. Los mejores momentos de la vida son cuando puedes compartirlos con alguien a quien amas y con las personas con las que has tenido que pasar por momentos difíciles. Ha habido altibajos. Ivy y yo somos bastante tranquilos. Brutus está por todos lados. Él crea un poco de caos. Es una dinámica interesante.

«Le envié un mensaje de texto el pasado lunes por la noche después de que tuviéramos una reunión para analizar lo que teníamos que mejorar en el auto. Fue una conversación de amor duro. Necesitamos elevar nuestro juego y curar nuestras heridas después de una charla difícil. Al mismo tiempo, decimos que nos amamos. No hay nadie más con quien querría hacer esto. Uno es familia de sangre y el otro se ha convertido en familia», explica Julius en TV Insider.

La situación actual de los que fueran Campeones de Parejas NXT es comprensible. Al comienzo WWE quiso impulsarlos para asentarlos en la división y que el gran público supiera de su talento pero todavía no están preparados para dar el siguiente paso. De ahí también la conversación que tuvieron Julius y Brutus.

Aún así, quizá encuentren un hueco en la lucha de escaleras por el Campeonato Indiscutible de Parejas en WrestleMania 40. Tendremos que esperar a ver qué sucede con ellos en las menos de tres semanas que faltan para la gran cita.