Richard Holliday regresa al ring en Beyond Wrestling

Impactante noticia en el mundo de la lucha libre independiente Richard Holliday sorprendió a los presentes en el Golden Eagle en Worcester, regresando a «Thirty (+under)» de Beyond Wrestling.

Holliday se alejo de la lucha libre en septiembre de 2022 cuando le diagnosticaron linfoma de Hodgkin en etapa cuatro. En ese momento, actualmente estaba firmado con MLW. A lo largo de su tratamiento de quimioterapia, su único objetivo fue vencer el cáncer y regresar al ring. En febrero de este año, Holliday anunció que había completado su tratamiento.

El 19 de abril de este año se informó que Holliday se convirtió oficialmente en agente libre. Desde entonces, muchos se preguntaron si Holliday regresaría y cuándo. No paso mucho tiempo para que Holiday respondiera esas preguntas el domingo por la noche.

Holliday salió después del evento principal entre The Miracle Ones & Stetson Ranch con Alec Price. Interrumpió el ataque a Ichiban. Alec Price tenía una silla en la mano, pero se resistía a golpear a Ichiban. Holliday tomó la silla de manos de Price. Se burló de ponerse del lado de Stetson Ranch como si fuera a golpear a Ichiban, hasta que sacó a Stetson Ranch del ring en lugar de hacerlos correr.

Holliday luego colocó una silla en el ring. Y elogió a The Miracle Ones, que todavía estaban en el ring. Procedió a agradecer a la multitud y repasó su historia con Beyond Championship Wrestling. Le dijo a los fanáticos que el cáncer está en remisión y que no hay otro lugar al que preferiría regresar que Beyond Wrestling, Holliday luchó por última vez con la compañía el 30 de diciembre del año 2021.