«Finn Bálor interesado en regresar a NJPW»: Rocky Romero

Rocky Romero aseguró que estuvo platicando con Finn Bálor recientemente; quien estaría interesado en volver a participar en algunos eventos de NJPW.

Según Romero, Balor ha pensado en su regreso a NJPW para algunos combates con el fin de calentarse antes de regresar a la WWE.

Balor es conocido por su carrera exitosa en NJPW, donde ganó el Campeonato de Peso Pesado Junior IWGP tres veces y el Campeonato de Parejas de Peso Pesado Junior IWGP seis veces, así como dos veces el torneo Best of the Super Juniors.

► Finn Bálor dejó NJPW para llegar a WWE

Después de dejar NJPW en 2014, Balor se unió a WWE, donde actualmente es miembro de The Judgement Day en WWE Raw junto a Rhea Ripley, Damian Priest y Dominik Mysterio. Según Romero, Balor ha estado interesado en regresar a NJPW para algunos combates y para calentarse antes de volver a WWE.

“He tenido un par de conversaciones divertidas con él en los últimos dos años de una reserva de fantasía como él, ‘Voy a hablar con Triple H y ver si hay una oportunidad de regresar’. Esto fue hace años. Solo regresa y haz un par de combates y vuelve a calentarte antes de volver a la WWE. Definitivamente creo que hay valor en eso para alguien en ese nivel que ha estado allí durante algunos años, solo calienta enviándolos fuera del país y haciendo algo realmente genial»

Romero también mencionó que ve valor en que alguien en el nivel de Balor salga del país para hacer algo realmente genial antes de regresar a la WWE. Con el éxito que tuvo Balor en NJPW, no es sorprendente que tenga interés en regresar a la compañía.