Rocky Romero está dispuesto a recibir en NJPW a cualquier luchador que no quiera seguir en la WWE. Lo señala en su reciente entrevista en Comedy Store Wrestling mientras habla del impacto que Mercedes Moné ha causado en Japón justamente después de haber abandonado la compañía McMahon. Ciertamente existen muchas Superestrellas actuales que podrían encajar de maravilla en New Japan. Por otro lado, no tenemos conocimiento de que haya nadie en estos momentos plantéandose el cambio.

WEDNESDAY! Wrestling Dontaku 2023 is LIVE in English from the sold out Fukuoka International Center! Five championship matches atop a loaded card! Full preview: https://t.co/QBLuW8FIHZ#njpw #njdontaku pic.twitter.com/p1AtxVjxPP — NJPW Global (@njpwglobal) May 1, 2023

> Rocky Romero invita a cualquiera de WWE

«New Japan está en un lugar extraño porque la pandemia los perjudicó. Son un negocio de eventos en vivo más que nada. La pandemia sucedió, las giras se fueron por la ventana. Era importante que la compañía cuidara de los suyos, para que nadie fueron despedidos o liberados. Todos fueron atendidos y sobrevivieron. Ahora, recién están comenzando a recuperarse.

«Mercedes fue una gran inversión, obviamente, seguir adelante y probar las aguas de donde estaban en los Estados Unidos y en todo el mundo cuando tomas un gran talento así. Ahora, estamos empezando a sentirnos cómodos de nuevo. La larga historia es, básicamente, si porque Vince está de regreso hay personas que no están contentas en la WWE, muy bien podría haber una posibilidad de que alguien venga, alguien que está harto de eso y simplemente se va. La puerta de New Japan estará abierta si eso sucede, seguro«.

Al mimo tiempo, sí que sabemos que hay unas cuantas personas que no están felices desde que Vince McMahon volvió. Veremos si tenemos noticias próximamente sobre algún luchador que pudiera dejar la WWE para emprender una aventura en NJPW, que igualmente es una de las organizaciones más grandes del mundo.

