Randy Orton tendrá una oportunidad de enfrentar a Drew McIntyre y arrebatarle el Campeonato WWE este 23 de agosto en SummerSlam 2020. La rivalidad ha sido interesante, pese a que hasta ahora lleva dos semanas. Orton se ha destacado con muy buenas promos, como la del pasado lunes, en donde Orton dijo que era mejor que Stone Cold Steve Austin.

► Ric Flair y Randy Orton, reviviendo la Evolución

Sin embargo, Ric Flair considera que hace falta él para darle para arriba aún más a esta rivalidad. Y aunque Orton no lo necesita, pues sabe hablar muy bien ante el micrófono, Ric considera que WWE debe ponerlo como mánager de La víbora de cara a su lucha en el PPV. Esto le dijo recientemente a Scott Fishman para TV Insider:

"Lo que pasa con Orton es que es una historia de la vida real. Su padre y yo hemos sido amigos desde los años 70's. Probablemente empezamos al mismo tiempo a luchar. Vi a Randy crecer. Estuve allí el día que llegó con Dave (Batista) a Evolution.

"No sé si tendría el mismo impacto como mánager de un montón de gente. Ciertamente, me encantaría la oportunidad, pero creo que tendría que ser uno de esos escenarios específicos. En este momento, estoy tratando de hacer que me nombren mánager de Randy de cara a su lucha contra (Drew) McIntyre en SummerSlam. No lo sé. Por ahora no he recibido respuesta, pero no es porque no le haya estado intentando".

Independientemente de que Orton no necesite a Flair en el micrófono, siempre es interesante ver a la leyenda, pues se mantiene actualizado y su estilo y su toque único siempre será apreciado.

