El 23 de agosto de 2019, tuve la oportunidad de entrevistar a Daniel Bryan para SÚPER LUCHAS en Bogotá, horas antes del primer evento de WWE en Colombia. Allí nombró a tres mexicanos que le gustaría ver en WWE, sin embargo, resaltó a los que ya estaban en la empresa, como Andrade y Gran Metalik, de quien dijo que era "espectacular" y "fantástico". Sin embargo, por esos días el mexicano contaba los días para ser agente libre porque extrañaba a Máscara Dorada.

► Daniel Bryan ayudó a Gran Metalik, a quien considera un gran luchador

No hubo una contrapregunta a esa afirmación hablándole de cómo Gran Metalik se sentía frustrado en WWE, pero seguramente hubiera dado una respuesta interesante. Misma respuesta interesante que está dando ahora con sus acciones, pues se ha podido conocer que si Gran Metalik ha estado sobresaliendo estas últimas dos semanas en SmackDown, ha sido gracias a Daniel Bryan.

Porque para quienes no lo conozcan, ya les reportamos aquí en SÚPER LUCHAS que Bryan forma parte del equipo creativo de SmackDown, en donde, se dice, tiene una alta injerencia en las decisiones creativas. Y una de esas decisiones, sería darle mayor relevancia al enmascarado ya otros luchadores de medio cartel, según reportó Paul Davis de Wrestling News.

"Vince McMahon nunca ha visto mucho en Gran Metalik ni en ninguno de los miembros de Lucha House Party, pero los veremos en televisión más seguido por Daniel Bryan. Se dice que Bryan fue la persona que presionó para el Gran Metalik vs Lince Dorado vs Shorty G vs Drew Gulak, en la lucha de retador número uno que condujo al combate de Metalik vs AJ Styles de esta semana por el Campeonato Intercontinental.

"Se dice que Bryan es un gran admirador del trabajo de todos los nombres mencionados anteriormente, y la historia de Gulak con Bryan que comenzó a principios de este año se realizó a pedido de Bryan y ha ganado mucho más influencia tras bambalinas. Esta también fue la razón por la que Gulak fue programado para luchar contra Styles en SmackDown hace unas semanas".

En febrero, una fuerte señaló a Wrestling News que Bryan daba un montón de ideas para él mismo, y aunque Vince y Bruce Prichard rechazarían algunas de ellas, muchas de las cosas que ha propuesto se han utilizado en la televisión, y ahora no solo propone ideas para él, sino para todo el show. Sumado a esto, se reporta que:

"La misma fuente nos dice que los fans deberían esperar ver más talento subutilizado de medio y bajo cartel en los shows de las próximas semanas. La misma fuente dice que McMahon ha estado más abierto a las ideas innovadoras en los últimos tiempos, ya que busca ideas nuevas que podrían ayudar a aumentar los ratings de televisión".