Tanto Ric Flair como Jim Ross son uno de los mejores luchadores y uno de los mejores comentaristas de todos los tiempos en la lucha libre profesional pero cuando miramos más allá encontramos otras maneras de calificarlos. Ahora nos enfocamos en la opinión que el «Nature Boy» tiene de «JR», la cual comparte en un reciente episodio de su podcast, To Be The Man, atendiendo a que recientemente este dijo que John Laurinaitis tiene lo que se merece.

► Ric Flair perdió el respeto por Jim Ross

“Los conozco a ambos de lo mismo. Jim Ross perdió toda credibilidad conmigo en la vida, a pesar de llamarme el mejor luchador de todos los tiempos o cualquier otra mi*rda, cuando saltó a The Dark Side of Wrestling porque todo lo que anhela y se apoya en la vida es ser relevante porque él no lo es, y te diré esto. Lo que mas me decepciona, y esta es una afirmación muy seria, cuando Russo y Ferrara, cuando se burlaron de Jim Ross y se burlaron de la Parálisis de Bell, pensé que era lo peor que había visto en la lucha libre en mi vida.

“Olvídate de todo lo que pasé personalmente, fue lo peor, y es imperdonable burlarse de una situación como esa, que fue, ya sabes, solo puedo imaginar lo que le hizo a la mente de Jim. Entonces puedo perdonar a Jim Ross por Dark Side of Wrestling, porque no vale la pena, pero no lo aprecio. Jerry Lawler me envió un mensaje, no sé cómo le va, dijo: ‘¿Qué diablos quiso decir Ross con que tienes que saber cuándo alejarte de Ric Flair?’. Bueno, WWE aprendió cuándo alejarse de Jim Ross. Voy a la reunión número 30 (del aniversario de Raw)».