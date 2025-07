Ric Flair: «John Cena no puede ser rudo»

Ric Flair ha sido uno de los grandes rudos de la lucha libre profesional y considera que John Cena no es la clase de tipo que pueda ocupar ese rol, el cual viene desempeñando desde hace varios meses, mientras reina como Campeón Indiscutible.

El dos veces miembro del Salón de la Fama de la WWE aborda la tan comentada comparación entre el «Mejor de Todos los Tiempos» y Hulk Hogan durante una reciente entrevista en The Ariel Helwani Show:

“Es difícil comparar a los dos. Pero me encantó lo de John. Lo que pasa con John… John es como Ricky Steamboat. No hay nada malo en John. Algunos tipos como Jack Brisco, Ricky Steamboat, Sting y demás… simplemente no pueden ser heels. John, por más grande que sea, simplemente no es un tipo malo. Hulk podía ser un imbécil, pero eso viene de todos esos años luchando por mantener su lugar. Todos querían el lugar de Hulk.”