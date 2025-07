Kevin Nash sobre Hulk Hogan: «¡Cierren la boca!»

En un primer momento, Kevin Nash publicó un escueto mensaje sobre el fallecimiento de Hulk Hogan. Ahora, se expresa en un mensaje más extenso y potente.

“Siempre lo llamaron ‘El Inmortal’ Hulk Hogan, y para mí, hermano, era como… incluso cuando escuché lo que Bubba estaba diciendo, simplemente sabía que iba a resistir. Lo sabía. Sabía que iba a hablar con él por teléfono. Es que lo sabía. Y cuando simplemente fue eso… ya sabes… me enojé bastante con algunas personas que me estaban dando información.

[¿Pensabas que te estaban kayfabeando?] “Sí. Y todo el asunto fue—especialmente cuando recién pasó—yo todavía estaba aquí en Florida, y, ya sabes, Terry estaba a dos horas de mi casa. Así que, o sea, podía subirme al auto e ir hasta allá. Aunque tuviera que ponerme una máscara si él estaba preocupado por los gérmenes—o, ya sabes, hablar a través de la puerta, por el cristal corredizo.”

“Hace dos semanas, si hubiera hecho ese viaje, si alguien me hubiera dicho en qué condición estaba… no habría necesitado cinco minutos. Después de cuatro minutos de elogios mutuos, simplemente le habría dicho: ‘Te quiero.’ Gracias por compartir tu luz.”

“Sé que Nick y su padre eran súper, súper cercanos. Pasaban todos los días juntos. Para la gente que quiere ir ahora contra Hogan por esto o aquello—¿Saben qué? Váyanse a la mierda. Está muerto. ¿Y sus hijos, hermano? ¿Pueden dejarlo en paz? Ya no hay nada que pueda cambiar. Es puro sensacionalismo. Es el ‘Nunca me cayó bien.’ ¿A quién le importa? Piensen en sus hijos. Piensen en sus amigos y su familia, y si no tienen nada bueno que decir—cállense la puta boca.”