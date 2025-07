¿John Cena quiere una última lucha con The Rock?

Camino a defender el Campeonato Indiscutible WWE contra Cody Rhodes en SummerSlam 2025, John Cena es preguntado por enfrentarse de nuevo a The Rock. Hasta ahora, ambos iconos solo chocaron en dos ocasiones, en WrestleMania 28 y WrestleMania 29, resultando en una victoria para cada uno.

Atendamos a la respuesta del «Mejor de Todos los Tiempos» en la reciente Denver Fan Expo:

He logrado sobrevivir y mantenerme con los pies en la tierra durante 25 años en WWE al no generar expectativas, al presentarme todos los días, hacer lo que me dicen y hacerlo lo mejor posible. Donde sí pido libertad, donde pido expresión creativa, no es en la elección de mi oponente, sino en el proceso de cómo presentamos el trabajo para ustedes. Así puedo ser responsable de todos mis fracasos. Ustedes dicen que enterré a Nexus; tengo que cargar con esa cruz para siempre, porque eso fue cosa mía .

“Vaya, fantasy booking. Para quienes no están familiarizados con el término, fantasy booking es cuando tienes una idea en la cabeza y piensas: ‘sería genial si…’. Eso es lo que estoy escuchando aquí. ‘Sería genial si John Cena pudiera pelear con The Rock una vez más’. Para mí, eso sería genial .

Pero también ha habido algunas victorias en el camino. Hay gente que dice: ‘estás haciendo tu mejor trabajo ahora, y parece que estás en un lugar diferente’, y también puedo vivir ese triunfo. No me gusta elegir oponentes porque muchas veces eso no resulta. Lo que me gusta es tener un plan y decir: ‘oye, como artista, ¿puedo ser creativo con el plan?’. He ganado suficiente confianza como para que me dejen hacer algunas locuras, y lo aprecio.”