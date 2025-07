Shawn Michaels: La gloria de no ser perfecto

Shawn Michaels construyó una carrera que definió eras, inspiró generaciones y creó una leyenda de la lucha libre profesional. Sin embargo, aunque en realidad esto no empaña su legado, a veces se recuerda de él que, tras despedirse de manera inmejorable cayendo ante The Undertaker en WrestleMania 27, regresara para protagonizar ese infame combate junto a Triple H contra el mismo Enterrador y Kane en Crown Jewel 2018.

Por otro lado, para el dos veces miembro del Salón de la Fama de la WWE esa última vez no es un motivo de vergüenza sino de orgullo. Así lo explica en Six Feet Under with Mark Calaway:

“De verdad que no me molesta. No me importa… si ese va a ser el único combate malo de los 599 que salieron fantásticos. Si le vas a poner una mancha a eso, y con eso vas a… a mí no me importa. Nadie podría presionarme lo suficiente como para hacerme sentir mal por eso. Lo siento… casi lo tomo como un motivo de orgullo, porque… no sé. Piensa en la vida que he llevado. No me gusta ganar mi última lucha. No puedes ser The Heartbreak Kid y ganar tu última lucha…

“No puedo ser parte de DX y que mi última lucha no sea completamente una locura. No sé. Es como… no sé, por lo que sea… diré esto: Gracias a ti y a muchísimos otros, estoy increíblemente orgulloso de todo lo demás.

No hay… no hay suficiente vergüenza en este mundo que me haga sentir mal por eso. ¿Sabes a qué me refiero? No sé.”