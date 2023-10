Ric Flair destaca a Undertaker como líder en WWE

«Porque lo soy [risas, el mejor de la historia]. No estoy en mi Monte Rushmore. Creo que es mejor que alguien más te coloque allí. Mi Monte Rushmore en términos de importancia para el negocio es Stone Cold, Hulk, obviamente, Undertaker, y creo que Shawn Michaels. Shawn Michaels es el mejor intérprete de todos los tiempos en nuestro negocio.» Esto comentaba recientemente Ric Flair sobre su Monte Rushmore luchístico, explicando también por qué The Rock no forma parte de él.

¿Tiene sentido su motivo?: Ric Flair explica por qué The Rock no está en su Monte Rushmore de la lucha libre.

► The Undertaker, un líder

Ahora continuamos con The Undertaker, con quien The Nature Boy ha intercambiado elogios a lo largo de los años. En la misma entrevista en Busted Open Radio, destaca su rol como líder del vestidor de WWE. No cabe duda de que ese es un elemento clave en las estrellas.

«Undertaker era un líder, no solo porque era básicamente un tipo grande, sino porque era respetado. Diré en general que nunca he visto a nadie tener un nivel de respeto de parte de todos, no solo debido a sus habilidades, sino debido al tipo de persona que era. Ese es un tipo de líder diferente. No era como alguien que empezaba peleas y cosas así. Harley [se ríe] quería que todo el mundo supiera que era campeón mundial.»

De la misma manera, el dos veces WWE Hall of Famer cuenta una anécdota de Harley Race:

«Entonces, cuando Hunter llegó por primera vez a WCW, Harley estaba representando a Leon, Vader, y [Triple H] quería conocer a Harley. Le dije, ‘Harley, este es Paul Levesque… es un gran fanático de la lucha libre, es un gran admirador tuyo, y solo quería presentártelo en el vestuario.’ Harley levantó la vista y dijo, ‘Un placer conocerte, chico’, y se fue, y él [Triple H] dijo, ‘Un placer conocerte, Sr. Race.’ Él [Race] dijo, ‘¿Quién te entrenó?’ [Triple H respondió,] ‘Killer Kowalski.’ [Harley respondió] ‘Es una m**rda.’«