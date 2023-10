Janai Kai anunciada para hacer su regreso a ETU Wrestling

La empresa de lucha libre independiente Expect The Unexpected, ha anunciado a través de sus redes sociales que la luchadora “The Kick Demon” Janai Kai hará su regreso a la compañía.

Kai regresará el sábado 16 de diciembre para la celebración de los dos años de ETU que tendrá lugar en el Heart Ballroom. El evento titulado “Just Gettin’ Warm” ya está a la venta en tinyurl.com/ETUtickets . Sus oponentes aún no se han anunciado.

— ETU Wrestling (@ETUwrestling) October 18, 2023