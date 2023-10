“Podría poner The Rock allí también. Es intercambiable. El mejor trabajador de todos los tiempos es Shawn Michaels. La personalidad más grande de todos los tiempos sería The Rock. El mayor atractivo de todos los tiempos sería Steve [Austin], y nunca puedes dejar fuera a Hulk [Hogan] porque atrajo una tonelada de dinero, en un marco de tiempo diferente, pero se agotó todas las noches”. Unas semanas atrás, Ric Flair formaba este Monte Rushmore.

► El (otro) Monte Rushmore de Ric Flair

En cambio, más recientemente, hablando en The Breakfast Club, The Nature Boy sacaba fuera a The Rock, además de señalarse a sí mismo como el mejor de todos los tiempos.

«Porque lo soy [risas]. No estoy en mi Monte Rushmore. Creo que es mejor que alguien más te coloque allí. Mi Monte Rushmore en términos de importancia para el negocio es Stone Cold, Hulk, obviamente, Undertaker, y creo que Shawn Michaels. Shawn Michaels es el mejor intérprete de todos los tiempos en nuestro negocio.»

«Puedo hacer un poco de todo. Eso no me convierte en el mejor. Solo estoy siendo yo [risas]. Nunca digo cosas así. Me considero afortunado de ser considerado uno de los mejores.»

«Él lo sería, excepto que no se quedó el tiempo suficiente. Creo que parte del Monte Rushmore es la longevidad. Es difícil ser realmente bueno, y The Rock fue genial. Pero se fue. Está en mi Monte Rushmore por sus habilidades hablando y todo lo demás, y sigo siendo muy cercano a él.»

Hace poco también conocíamos el de Hulk Hogan: «[…] André tiene que estar ahí. […] Tendría que estar Ric Flair. Le digo a Ric Flair que es el mejor luchador que jamás haya vivido y otras personas me han dicho otras cosas, ya sabes, pero en lo que a mí respecta, con su amor por este negocio y su entrega total, lo dejó todo. Familia, amigos, su propia salud, todo para estar en este negocio. […] Para mí la solución rápida sería André, Flair, Rock y Austin. Eso sería una solución rápida para mí. Sí, esos cuatro tipos lo merecen.»