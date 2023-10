Tommaso Ciampa no se ve regresando a WWE NXT

Tommaso Ciampa pasó seis años en WWE NXT, donde ganó el Campeonato NXT dos veces y el Campeonato en Parejas NXT una vez junto a Johnny Gargano, convirtiéndose en uno de los pilares de la otrora marca negra y dorada. El año pasado, luego de que en su momento había indicado que no tenía interés alguno en llegar al elenco principal, Ciampa fue trasladado a Monday Night Raw, donde no ha lucido al máximo de su potencial, en gran parte por las lesiones que ha sufrido.

► Tommaso Ciampa está satisfecho con su carrera en WWE

Durante una reciente aparición en Insight with Chris Van Vliet, se le preguntó a Tommaso Ciampa sobre la posibilidad de regresar a la marca donde se hizo un nombre, NXT. Aunque muchas estrellas del elenco principal han aparecio en la marca de desarrollo en los últimos meses, Ciampa no está muy interesado en volver allí en el corto plazo. El ex Campeón NXT se da cuenta de que le podrían ofrecer otros roles además de la lucha libre en NXT, y tampoco contempla en este punto la idea del retiro.

«En cuanto al rendimiento, no lo creo. Creo que hay una puerta que está muy abierta para muchachos como yo y Johnny Gargano debido a la lealtad, por la forma en que nos manejamos fuera del ring, el profesionalismo y cosas así, hay un lugar para producir, entrenar, algo así. Sí, simplemente no he terminado de actuar. Físicamente, lo sé, mi cuerpo a veces simplemente me dice: ‘Oye, para’. Pero realmente, mentalmente, no estoy ni cerca. Así que eso no… antes de hacer algo así, la opción sería bueno, no, es la opción de Ring of Honor. Es el, ‘Creo que Puedo hacer esto que es realmente especial. Voy a hacerlo. Sí, por favor dame la oportunidad de hacerlo aquí. Pero si no, todavía lo haré».

Después de perder su lucha por el Campeonato Intercontinental WWE contra Gunther, Ciampa se volvió a reunir con su antiguo compañero, Johnny Gargano, pero ha estado ausente de pantallas desde entonces debido a una lesión.