Rhyno se acuerda de The Rock: «Estaba sin aliento»

The Rock y Rhyno nunca fueron grandes rivales ni grandes compañeros de equipo pero hoy recordamos que compartieron las cuerdas en 7 ocasiones en WWE, todas ellas durante el año 2001. Nos enfocamos en la primera de todas, que ocurrió en un house show en San Diego, California. Fue el primer combate de La Roca después de que Steve Austin y Vince McMahon, que entonces estaban aliados, lo suspendieran por varios meses, tiempo que The Great One utilizó para filmar la película ‘La momia regresa’.

► Rhyno se acuerda de The Rock

Hablando recientemente en The Kurt Angle Show, The War Machine contaba algunos detalles de aquella ocasión:

«Él iba a luchar contra Booker, pero Booker tenía líquido en la rodilla y necesitaba drenárselo. Así que dijeron, ‘Rhyno, vas a luchar contra The Rock’. Y esta era su primera lucha de regreso. Fue en un evento en vivo, y mi resistencia en el ring estaba en excelente forma.

«Fuimos la última lucha de la noche, y la lucha duró probablemente unos 10-12 minutos, pero The Rock estaba sin aliento debido a su falta de resistencia en el ring. Sin embargo, solo le tomó un par de semanas recuperarla porque luchamos varias veces durante ese mes«.

Rhyno with a GORE! GORE! GORE! Almost cuts The Rock in half both times. pic.twitter.com/KJEZc0jK5b — 2000's WWE (@2000s_WWE) January 23, 2022

A modo de curiosidad, la vez más importante en que ambos se enfrentaron fue cuando The Rock defendió el Campeonato Mundial de Peso Completo ante Rhyno en el Raw del 27 de agosto.

En cuanto a la película, si nunca la has visto, aún entendiendo que no es una maravilla, a un servidor siempre le encanta revisitarla, la premisa dice así: Han pasado diez años, Rick O’Connell se ha casado con Evelyn y ambos son padres del pequeño Alex de ocho años. Tras una serie de acontecimientos, la momia del antiguo sacerdote egipcio Imhotep es resucitada por una extraña secta en el British Museum, y la maldición milenaria del Rey Escorpión -que seis mil años atrás traicionó al dios Anubis- lo devuelve a la vida. El choque entre ambas fuerzas malignas desencadenará el caos en el mundo… si Rick y Evelyn no consiguen evitarlo.