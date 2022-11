Este jueves, WWE publicó un video de Dominik Mysterio visitando a sus padres junto a Rhea Ripley, quienes estaban cenando para conmemorar el día de Acción de Gracias. La madre de Dominik, Angie, fue quien atendió primero la puerta y se sorprendió al ver a la ex Campeona Raw, y luego fue el propio Rey el que confrontó a los miembros de The Judgment Day, pidiéndoles que les dejen pasar esta festividad con tranquilidad. Evidentemente eso no sucedió y el dúo de The Judgment Day empezaron a castigar al enmascarado, lastimando aún más su pie lesionado.

► Rhea Ripley sigue «corrompiendo» a Dominik Mysterio

Rhea Ripley ha sido un verdadero problema para la familia Mysterio, ya que es vista como la principal responsable de que Dominik traicionara a su padre en Clash at the Castle, y es quien lo ha acompañado desde entonces, obligando a Rey a mudarse a SmackDown.

Tras ver el video del ataque realizado a Rey Mysterio en su casa, «The Eradicator» recurrió a su cuenta de Twitter para reaccionar, de una manera sarcástica, ante el caos que causaron en la casa del veterano luchador.

«Creo que la familia Mysterio me acepta»

Rey Mysterio sufrió una lesión en su pierna derecha que lo ha dejado fuera de acción desde el mes pasado. Se esperaba que fuera parte del torneo de la Copa Mundial SmackDown que determinará nuevo retador por el título Intercontinental, pero esto no sucedió y Mustafa Ali fue quien ocupó ese presumible lugar de Mysterio. Habrá que ver cuándo veremos a Rey nuevamente en pantallas, pero ciertamente los eventos del día de acción de gracias no contribuyeron a su recuperación.