AEW no tiene planes para Scorpio Sky

Siempre muy atenta a los asuntos de inclusión, AEW podía haber tenido en Scorpio Sky su gran figura afroamericana, pero este talentoso gladiador parece que nunca gozó de gran consideración por parte de Tony Khan.

Y es que pese a portar en dos ocasiones el Campeonato TNT, sus reinados gozaron de poca relevancia. Se diría que el gran «highlight» de su trayectoria hasta ahora dentro de la casa Élite sigue siendo su etapa como miembro de SCU, donde se coronó primer Campeón de Parejas AEW junto a Frankie Kazarian; y ni siquiera esta ostentación resultó muy longeva.

Sky, coincidiendo con un verano de varias ausencias en el seno de AEW, no compite en las pantallas de la empresa desde el episodio de Dynamite del 6 de julio, cuando perdió el Campeonato TNT. ¿Motivo? Aparentemente, una lesión.

► Scorpio Sky, descartado

Cuatro meses transcurridos, por fin tenemos alguna noticia acerca del estatus de Sky, vía Fightful. Y la que este medio nos ofrece arroja dudas de la continuidad del veterano como «All Elite».

«Con varios luchadores fuera de acción en AEW, y otros de vuelta, los fans han preguntado por novedades sobre algunas estrellas ausentes. Scorpio Sky ha estado fuera de acción durante casi cinco meses desde que perdiera el Campeonato TNT de AEW ante Wardlow en su lucha callejera del 6 de julio en Dynamite. Scorpio estuvo lidiando con una lesión en una pierna que lo llevó a alejarse de los rings, dejándolo inactivo. Sin embargo, Fightful Select ha podido saber que Scorpio Sky fue dado de alta hace algún tiempo y ha estado disponible para volver al ring. No obstante, no hay planes de aquí en adelante para él. Estuvo en otro episodio de Dynamite en verano y filmó contenido, pero no acabó emitiéndose».

El contrato de Sky con AEW parece no contemplar combates fuera del seno de la compañía. De lo contrario, Sky habría participado recientemente en algún encuentro de la escena «indie», cosa que no ha hecho. Tal vez tengamos que hablar aquí de un nuevo caso de pretensión de salida, a menos que Sky no contemple continuar con su carrera competitiva.