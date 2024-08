En poco tiempo, la relación de Rhea Ripley con los fanáticos de la WWE ha cambiado notablemente. Del odio que recibía cuando era la «mami» de Dominik Mysterio -es verdad que este se debía principalmente al luchador pues cuando ella actuaba por su cuenta sí provocaba reacciones positivas- al amor que le dan en la actualidad después de haber sido traicionada por «Dirty Dom», que se unió a la Campeona Mundial, Liv Morgan. Algo así sucedió con Damian Priest cuando The Judgment Day les dio la espalda.

Embed from Getty Images

► El apoyo a Rhea Ripley

Mientras hablaba recientemente con Sports Illustrated, Rhea valoró el apoyo que tiene hoy del Universo WWE:

«Jamás pensé que podría hacer esto. ¿No es una locura? He logrado tanto aquí, pero nunca pensé que era lo suficientemente buena. Al principio de mi carrera, siempre escuchaba que no era lo suficientemente buena, o que distraía a las personas que tenían potencial. No creía que pudiera ser un gran nombre aquí, pero estaba decidida a convertirme en uno. Escuchar a la gente animarme es incluso más fuerte de lo que pensé que sería. Así que estoy agradecida por mi terquedad. Eso fue lo que me llevó a América, tan lejos de mi familia. Es lo que me lleva al gimnasio por la mañana. Es lo que me consigue títulos en WWE. Estoy agradecida por ser tan terca».

Embed from Getty Images

¿Estás apoyando a Rhea Ripley? ¿O a Liv Morgan y Dominik Mysterio?

Embed from Getty Images