Scott D’Amore detalla sus últimos días en TNA

El 7 de febrero de 2024, la corporación Anthem Sports & Entertainment anunció que Scott D’Amore había sido despedido como presidente de TNA Wrestling, rol que ocupaba en la compañía de lucha libre profesional desde marzo de 2023, veinte años después de su entrada a la misma, en la cual tuvo una variedad de roles en ese lapso de tiempo. Una noticia que tomó a la industria por sorpresa y que provocó una notable controversia. El 8 de agosto, D’Amore anunció la reapertura de Maple Leaf Pro Wrestling.

.@ScottDAmore revives Maple Leaf Wrestling as #MAPLELEAFPRO. History meets the future with #MLPForgedInExcellence» this October, featuring stars like Raj Dhesi, @Walking_Weapon, @GiseleShaw08, KUSHIDA, and more. Tickets on sale August 26! Read more on https://t.co/CIUN3Dr5St pic.twitter.com/5GzFNl5KcW — MAPLE LEAF PRO Wrestling (@MapleLeafPW) August 8, 2024

► Últimos días en TNA

«No fue un shock total para mí porque veo todos los movimientos diferentes detrás de escena. Nos habíamos preparado para ello. Aquí tienes la primicia. Descubrí lo que estaba pasando conmigo dos días antes de Hard to Kill. Antes de volar a Las Vegas, antes de hacer esa culminación increíble con el rebranding de TNA, que es algo que yo lideré. Me enteré dos noches antes, cuando estaba a punto de subirme al avión. Me enteré de lo que se venía. Len Asper y yo hablamos al respecto. Aunque había visto algunas señales, todavía me afectó bastante. Hice lo que hacen los profesionales. Bloqueé eso en un lugar de mi mente y lo mantuve ahí. Volé a Las Vegas con Tommy (Dreamer) y el resto del equipo. Odio cuando me dan todo el crédito y odio cuando me dan toda la culpa. El equipo tuvo éxito gracias al equipo que pudimos armar. Estoy orgulloso de haber liderado ese equipo y de haberlo reunido. Fui allí e hice mi trabajo. Al final del día, puedo pensar que la decisión de Len apesta y que es la decisión equivocada, pero Len no llegó y empujó a mi madre por las escaleras. Nadie de Anthem llegó y quemó mi casa«, comienza diciendo D’Amore acerca de sus últimos días en TNA en Busted Open Radio.

«En realidad me están pagando un montón de dinero para estar en casa, lo cual es algo bueno. Fue devastador, pero fui allí y pusimos en escena esos shows. Quería poner ese signo de exclamación en los siete años de lo que hice. Ese show de Hard to Kill, que dicen que tiene el mayor número de compras en la historia de TNA. Estoy contento con el éxito de Slammiversary, pero Hard to Kill*agotó un lugar increíble en Las Vegas, la culminación del regreso de TNA, el mayor número de compras en la historia de TNA, y poder presentar ese combate entre Will Ospreay y Josh Alexander. Tener a Tommy forzándome a salir al ring para ganar tiempo para el episodio, lo que llevó a esa promo. Fui a ese ring pensando, ‘Esta es mi carta de amor a la lucha libre profesional,’ y diciendo que esto podría ser el final para mí. Simplemente no lo sabía. Estoy tan orgulloso de Las Vegas. Fue difícil pasar por eso con el trasfondo de lo que se avecinaba. Lo hicimos y lo tomé como lo que fue. Terminé las grabaciones en Florida y salí del edificio pensando, ‘Eso es todo. Cumplí con mis obligaciones’«.

«Me desperté a la mañana siguiente e hice dos cosas. Puse a Jordynne Grace en el [Royal] Rumble y comencé a buscar dónde podría recaudar fondos para adquirir TNA. Cualquier tontería de que intenté comprar la empresa, y que eso llevó a mi salida, no fue el caso. Se redujo a una diferencia de opiniones sobre cómo deberían ser las cosas. No hubo un ‘Jódete. No, jódete tú.’ Hablé con Len Asper desde entonces. Hablamos el día del anuncio, ‘Espero que no haya resentimientos.’ ‘No puedo decir que no haya resentimientos, pero no hay sentimientos personales’. No tomo siete años de gran trabajo, con personas con las que disfruté trabajar, y lo tiro a la basura porque hubo un giro que no estaba buscando. Estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos allí. Len siempre se enojaba cuando decíamos que IMPACT era una marca muerta cuando llegamos. No era una marca muerta. IMPACT Wrestling estaba más que muerto. Era un insulto a las marcas muertas en 2017 llamarlo simplemente muerto. Don (Callis) y yo llegamos. Tommy se unió al equipo. Trajimos a Jimmy Jacobs. Tantas otras personas que podría mencionar, y lo reconstruimos paso a paso. Me lo tomé muy personalmente. Se convirtió en una obsesión de más de 80 horas a la semana para mí. Eso fue algo que creo que no tenía precedentes. Robert Evans y yo hablamos al respecto. ¿Cuándo, en la historia de la lucha libre, una compañía alguna vez estuvo tan mal y luego resurgió? ¿Cómo me sentí? Muy conflictuado. Estaba muy orgulloso de lo que habíamos hecho como grupo y de lo que logramos y a dónde llegamos, y estaba muy molesto de que me quitaran las riendas en un momento en el que creo que estábamos listos para seguir explotando«.

.@ScottDAmore delivered a Canadian Destroyer to @TheJasonHotch in Windsor, Canada at #Sacrifice 2023! Get ready, as Sacrifice makes its grand return to Windsor on March 8th, LIVE from @StClairCollege! Be there LIVE: https://t.co/zKR3akSuL5 pic.twitter.com/WWqi5B2gl3 — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) January 23, 2024

