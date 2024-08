Dominik traiciona a Rhea Ripley y ayuda a retener a Liv Morgan

La rivalidad entre Rhea Ripley y Liv Morgan alcanzó su punto culminante en SummerSlam, donde se enfrentaron en un mano a mano por el Campeonato Mundial Femenil.

A pesar de semanas de tensión y el involucramiento de Dominik Mysterio durante la ausencia de Ripley, la rivalidad se intensificó notablemente antes del evento estival.

El combate fue muy reñido, con Liv Morgan atacando constantemente el brazo de Ripley. A pesar de los esfuerzos de Liv, la lucha fue muy pareja. Sin embargo, la situación se volvió más caótica cuando Liv, en su desesperación, tomó una silla para usarla como arma. Rhea Ripley logró evitar el golpe, pero la silla siguió en juego.

Rhea intentó usar la silla, pero Dominik Mysterio intervino para impedirlo, asegurando que Ripley no pudiera usar el arma y, por ende, no pudiera coronarse campeona. El giro inesperado ocurrió cuando Dominik lanzó de nuevo la silla, y Liv Morgan la utilizó para aplicar un Oblivion sobre Ripley.

Lo que parecía un accidente resultó ser una traición calculada, ya que Dominik apareció para levantar a Liv Morgan y besarla, revelando claramente su lealtad hacia ella.

Después del duelo, todo el equipo de Thee Judgment Day se dedicó a buscar a Dominik, pues las cosas no podía terminar así.

