WWE RAW 5 DE AGOSTO 2024 .— Gunther logró hacer que su oportunidad ganada en King of the Ring valiera, pues el pasado sábado en SummerSlam logró quitarle a Damian Priest el Campeonato Mundial de Peso Completo en el duelo de mayor nivel de la velada. El austriaco no tuvo una lucha fácil, resultando de vital importancia el que Finn Bálor se decidiera a traicionar a Priest, desquebrajando los cimientos de The Judgment Day. Ahora Gunther inicia una nueva etapa como campeón, y dado sus historial con títulos anteriores, se espera que dure mucho tiempo. La acción de la marca roja de WWE se emite desde la CFG Bank Arena, en Baltimore, Maryland.

Para este episodio veremos también una lucha de tercias en la cual los Wyatt Sicks (Joe Gacy, Erick Rowan y Dexter Lumis) se medirán con Chad Gable, Julius Creed y Brutus Creed.

Dakota Kai enfrentará en mano a mano a Sonya Deville.

Veremos también un choque entre Sheamus y Ludwig Kaiser.

Por su parte, Awesome Truth (The Miz y R-Truth) se enfrentarán a A-Town Down Under (Austin Theory y Grayson Waller).

En otro encuentro de parejas, The New Day (Xavier Woods y Kofi Kingston) tendrán como rivales a los Authors of Pain (Akam y Rezar).

Además, estarán presentes Drew McIntyre y CM Punk.

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro