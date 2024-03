Rhea Ripley expresó su deseo de enfrentar a CM Punk

Rhea Ripley ha demostrado ser una Superestrella dominante desde que ganó el Campeonato Mundial Femenil en WrestleMania 39 el año pasado. No ha sido derrotada, y aunque no ha tenido tantas defensas, se ha mostrado imponente cada vez que tiene que competir, e incluso está atravesando el mejor momento en su carrera, y apenas hay opciones de luchadoras capaces de destronarla en la actualidad.

► Triple H, CM Punk y The Miz, los favoritos de Rhea Ripley

Desde hace un tiempo, la Campeona Mundial WWE ha luchado con algunos hombres tanto en Monday Night RAW como en Friday Night SmackDown, específicamente Akira Tozawa, Luke Gallows, Kevin Owens, entre otros, e incluso no hace mucho tiempo expresó su deseo de poder competir por un título de la rama varonil.

Durante una entrevista reciente con BWGS Pod, Rhea Ripley expresó su deseo de luchar contra CM Punk. La Campeona Mundial mencionó que sus tres luchadores favoritos cuando era niña eran Triple H, The Miz y Punk, y que enfrentar a cualquiera de ellos estaría bien para ella.

“Así que mis tres favoritos cuando era niño eran Triple H, lo cual es una locura porque es mi jefe. El otro era The Miz. Me encanta The Miz y el tercero fue CM Punk. Entonces, no sé con cuál de ellos lucharía en su mejor momento. Es difícil porque todos han tenido carreras increíbles y han tenido hitos increíbles. Para mí, siento que todavía me queda mucho por hacer. Siento que ahora estoy en un muy buen momento”.

“Mi impulso está creciendo y nos estamos haciendo cada vez más grandes, pero siento que todavía no he alcanzado lo que ellos pudieron alcanzar. Así que es una locura pensar que posiblemente podría lograr las cosas que ellos lograron y si subiera al ring con ellos… ¿Recuerdas haber visto a Triple H en el pasado? Exacto (estaba en muy buena forma)”.

“Me gustaría enfrentarme a CM Punk. Especialmente por la forma en que hizo sus promos y la forma en que hizo todo. Siempre fue entretenido y siento que si tuviera que entrar en una historia con cualquiera de los tres, aprendería mucho y definitivamente ayudaría a llevar a Rhea Ripley al siguiente nivel”.