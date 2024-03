I did a thing nine years ago. Couldn’t have done it without @JohnCena, @WWEArmstrong and most importantly the fans. That crowd, that atmosphere is something I’ll never forget. Thank you all. #MITB — player/coach (@CMPunk) July 17, 2020

«Hice una cosa nueve años atrás. No pude haberla hecho sin John Cena, Scott Armstrong y sobre todo, los fans. Ese público, esa atmósfera es algo que nunca olvidaré. Gracias a todos».

Así recordaba en 2020 CM Punk su victoria ante John Cena por el Campeonato WWE en Money in the Bank 2011.

► Ace Steel de CM Punk vs. John Cena

Más recientemente, con todo lo que ha pasado en estos cuatro años, algo impensable en aquel entonces, es su amigo Ace Steel quien se acuerda de aquello durante una reciente aparición en The Two Man Power Trip of Wrestling.

Sobre no conocer el desenlace del combate: «No sabía cómo iba a terminar. Estuve allí todo el día, charlando; creo que estuve hablando con [William] Regal y varias otras personas».

Sobre estar contento de no saberlo: «Cuando me senté para que comenzara el espectáculo y vi los combates, me di cuenta de que… no conocía el desenlace. Y pensé: ‘Oh, espera, no quiero saberlo’. Quería verlo y, aunque no soy un aficionado, quería sorprenderme, sea cual fuera el resultado».

Posteriormente, CM Punk defendería el Campeonato WWE ante el mismo John Cena en SummerSlam 2011. No obstante, justo después de combate, Alberto de Río cobró su maletín de Money in the Bank para hacerse con el título. Un título que el «Best in the World» recuperaría de manos del mexicano en Survivor Series 2011.

El ahora productor de TNA habla también de la promo de CM Punk con Drew McIntyre en Raw:

«Aún quiero mantener esa actitud. Como en ese discurso de la otra noche, la forma en que se desarrolló incluso con Drew, cuando él soltó esa frase, ‘Recé para que te lesionaras. Para que te lastimaras.’ Oh, estaba partiéndome de risa igual que todos los demás.»