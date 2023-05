Rhea Ripley defendió con éxito el Campeonato Femenil SmackDown ante Zelina Vega en Backlash. Pero su preocupación iba más allá del título. Como señala en una reciente entrevista con Peter Rosenberg en Cheap Heat, la reina de la marca azul de WWE temía que los cánticos de “Mami” empañaran el gran momento de La Muñeca volviendo a sus raíces en Puerto Rico.

> Rhea Ripley, preocupada por Zelina Vega en Backlash

“Honestamente estaba viviendo ese momento. Tuvimos la conferencia de prensa ese mismo día y escuché la reacción que tuvo Zelina cuando salió, fue fuerte. Estaba muy emocionada por ella, pero luego salí y todo se convirtió en cánticos de ‘Mami’ y yo estaba como: ‘Oh’. Es genial escucharlo, no me malinterpreten, pero estaba pensando en más tarde esa noche como: ‘Oh, no, espero que los cánticos de ‘Mami’ no empañen nada’, porque sé lo especial que es este evento para ella porque sé lo especial que sería para mí poder actuar en Australia, así que puedo identificarme con ella. Especialmente porque nunca ha tenido esa gran oportunidad por la que ha trabajado tan duro, de alguna manera fue como su momento de WrestleMania. Cuando salí por primera vez y empezaron los cánticos de ‘Mami’, estaba preocupada pero quería ver qué pasaba cuando su música sonaba.

“La multitud se volvió contra mí al instante, tenía que hablarme a mí mismoacomo: ‘Oye, están tan emocionados por ella en este momento, solo puedo imaginar las emociones que está sintiendo en este momento’. Y luego verla salir con la bandera, ir con su familia, abrazarlos, subir al ring y emocionarse tanto en vivo frente a la cámara cuando sé que ella no es una persona muy emotiva, fue difícil para mí interpretarlo de la manera en que lo haría Rhea Ripley. Lo sentí personalmente. Quería sonreír con ella, pero no lo hice. Estoy muy feliz de que haya tenido ese momento y esa oportunidad, y sé que será algo que no olvidará por el resto de su vida. Me alegro de poder ser la persona en el ring con ella para ayudarla a llegar al punto en el que todos creen en ella de una manera establecida”.

