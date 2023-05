“Eso fue increíble. Eso fue tan… No sé cómo describirlo. Sabemos, por supuesto, que los fanáticos en Puerto Rico tendrán una buena reacción. El [pop] cuando ven mi cara junto a Rey Mysterio y Bad Bunny, Dios mío. Estaba en estado de shock, para ser honesto. Estaba como, wow. El pop más grande de la noche, eso es lo que dice el equipo”. A Savio Vega le encantó su experiencia en Backlash 2023, como expresaba después del Evento Premium en Vivo, hablando también de Puerto Rico, Bad Bunny y Damian Priest.

> Savio Vega propuso ideas a WWE

Más recientemente, mientras hablaba con Wrestle Binge en una de las muhcas entrevistas que él mismo dio a conocer que estará teniendo gracias a su reciente retorno a la WWE, contaba que ha propuesto varias ideas creativas a la compañía para contriuar trabajando con ellos, como ser el mánager del mismo rapero boricua al que ayudó.

“No sé. Me encantaría. Esta historia tiene raíces. Muchas raíces. Luchamos todas las semanas y tenemos que hacer cosas nuevas cada semana, cada vez. Esa historia tiene raíces. Si quieren hacerlo, está ahí. Ya propuse algo. La pelota está en su cancha. Sé lo que podemos hacer. A ver qué pasa”.

No tenemos ninguna información en estos momentos acerca de que WWE esté considerando seguir contando con Savio Vega en el futuro, pero de todas maneras si ocurre no sucederá pronto puesto que los planes no son día a día sino con meses de antelación por lo que quizá en un tiempo el Boricua Mayor vuelva al imperio McMahon.

¿Te gustaría seguir viendo a Savio Vega en WWE?