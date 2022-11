Rhea Ripley elige a su oponente en WrestleMania 39

WWE está haciendo planes más a largo plazo de lo que acostumbraba así que no sería una sorpresa saber que ya tienen sobre la mesa algunas de las luchas de WrestleMania 39 pero realmente todavía falta bastante para el magno evento premium de 2023 y tantas cosas están en el aire -¿cuándo va a volver Cody Rhodes? ¿Estará disponible The Rock? ¿Y qué hay de Charlotte Flair o Becky Lynch?- que nada está escrito en piedra. Aún así, seguro que muchas Superestrellas saben a quien quieren enfrentar entonces. Tan seguro como que Rhea Ripley ya lo sabe.

► ¿Rhea Ripley vs. Bianca Belair en WrestleMania 39?

«La Erradicadora» está rivalizando actualmente con The OC, facción a la que recientemente se unió Mia Yim en su retorno a la compañía, por lo que si tuviera próximamente un mano a mano sería contra ella. Y con una buena construcción puede que ambas alcanzaran a tener un buen combate en WM. No obstante, ella no es a la que menciona la que fuera Campeona Raw o Campeona NXT. En su reciente entrevista con USA Network Insider, Rhea Ripley apunta a Bianca Belair y al Campeonato Femenil Raw que la «EST of WWE» tiene en sus manos.

“Creo que tendríamos que ser Bianca Belair y yo por el Campeonato Femenil Raw. Cada vez que subimos al ring juntas, es mágico. Entonces, si pudiéramos hacerlo a mayor escala y tener el título en juego, creo que sería absolutamente fantástico”.

Esta sí es una lucha perfecta para WrestleMania. De hecho, algún día debería ser una rivalidad histórica. Ambas son las líderes de la nueva generación de mujeres de WWE.

¿Os gustaría que Rhea Ripley y Bianca Belair se enfrentaran en WrestleMania 39?