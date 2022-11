Tom Prichard: «Vince McMahon no es un monstruo»

Todos los fans de WWE tienen una idea de cómo es Vince McMahon pero ¿quién ha tenido la oportunidad de conocerlo de primera mano? El reconcido entrenador y ex luchador Tom Prichard sí después de haber trabajado para él durante muchos años. Y recientemente, en Story Time with Dutch Mantell, estuvo hablando de cómo es el ex mandamás de la compañía luchístiva en la vida real.

► «Vince McMahon no es un monstruo»

«(Vince McMahon es) Sin duda una de las personas más únicas que he conocido. Tengo algunas personas únicas. (…) Es un tipo intimidante, especialmente para mí porque nunca supe qué decirle. Me desarmaba cuando podía ser amable y podía ser empático y sentir. Quiero decir que no es un ogro. No es un monstruo. Nunca fue un monstruo. Para mí, era un tipo motivado, sabía lo que quería, sabía lo que esperaba de la gente. Y no puedes ser el jefe de una organización tan grande como la WWE y no tener que ser severo y saber lo que quieres. Tienes que tener una visión. Él tenía una visión».

Prichard contaba también que en ocasiones McMahon acudía a las reuniones creativas de la mañana en ropa de gimnasio tras haber hecho sus ejercicios.

«No sé (cuándo dormía). No tengo ni idea. Es (posible que sea un vampiro). Una gran posibilidad. No lo sé, es una raza diferente. Es como Lauren Michaels. Es como esos tipos que etán motivados y eso es lo que lo impulsan. No comen. No necesitan sustento. Solo necesitan algo para asimilar y absorber».

¿Qué os parecen las palabras de Tom Prichard sobre Vince McMahon?