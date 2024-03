Le piden a Rhea Ripley, la Campeona Mundial de WWE, que diga algo de Dominik Mysterio que quizá el público no conozca en su reciente entrevista con Gorilla Position. Ambas Superestrellas tienen una de las relaciones más fuertes desde que se unieron en The Judgment Day.

► Rhea Ripley de Dominik Mysterio

«Me parece que, en general, es bastante transparente, para ser completamente honesta. ¿Algo que ustedes no sepan? Supongo que la mayoría del tiempo, él no tiene ni idea de lo que está haciendo, pero siento que la mayoría de la gente puede darse cuenta de eso [risas]. No sé, Dom es muy gracioso. Siento que la gente conoce las cosas principales sobre él. Le encantan los nuggets de pollo. Tiene que tener salsa ranch, no puede ser ketchup, no puede ser mayonesa, tiene que ser salsa ranch. Tiene la dieta de un niño. Es fantástico [risas]. Esa es la cosa principal, pero siento que muchas personas ya lo saben.

«Aparte de eso, ha crecido mucho en el último año, año y medio, y ha sido realmente maravilloso verlo y ser parte de ello. Estoy increíblemente orgullosa de él. Lo que me hace reír de él es que es tan tranquilo. Es extremadamente tranquilo. Así que cuando sale ahí, la mayor parte del tiempo, simplemente no está seguro de lo que está pasando, pero siento que eso lo hace perfecto porque está reaccionando de forma natural a las cosas y haciendo cosas. Genuinamente no sabe qué está pasando [risas]. Bendito sea. Realmente amo a Dom [risas].»

Veremos qué sigue para «Mami» y «Dirty Dom» en los próximos meses, empezando por WrestleMania 40, donde Rhea va a exponer el título ante Becky Lynch; Dominik no tiene todavía una luhca confirmada para el gran evento.