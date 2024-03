Rhea Ripley comparte su Monte Rushmore de luchadoras de WWE

Rhea Ripley elogia el éxito de Bianca Belair delante y detrás de las cámaras de la WWE.

No son costumbre las buenas palabras entre ellas pero hace unos días la Campeona Mundial decía:

“EST no es solo un apodo… Bianca Belair es una creadora de historia, una pionera y una de las personas más amables que tendrías el privilegio de conocer. Están todos enojados porque ella es mejor que ustedes».

► Rhea Ripley de Bianca Belair

Más recientemente le preguntaban por su Monte Rushmore de luchadoras en Impaulsive:

«Tengo que poner a Mami en eso. Tengo que hacerlo. Luego, probablemente iría con Bianca. Amo a Bianca. Probablemente Becky [Becky Lynch]. Ahora mismo, tenemos diferencias, pero iría con Becky y mi archienemiga Charlotte.

«Hay muchas. Todos están trabajando extremadamente duro y en diferentes partes del negocio. Bianca es siempre una a la que miro porque no solo arrasa cada semana en la televisión y hace lo que necesita hacer y lo hace absolutamente bien, sino que también hace todo detrás de escena. Ella va a todos los eventos de medios. Hace todas las entrevistas. Es una empresaria fantástica. Ella es la persona perfecta para eso. Es muy elocuente, educada e inteligente. Desearía poder articular las cosas de la manera en que ella lo hace. No soy muy buena con las palabras».

También no hace mucho que «The EST of the WWE» comentaba esto de «Mami»:

«Amo a Rhea Ripley, ¿sabes? Creo que es increíble, creo que es genial, pero quiero entrar en el ring y quitarle ese título, pero tengo que mostrarle algo de amor, ella es mi compañera estrella de portada de WWE 2K. Llegamos a WWE casi al mismo tiempo, estamos subiendo esa montaña juntas. Tengo que mostrar amor y respeto hacia ella, pero ella es absolutamente una de mis favoritas.»