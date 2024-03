Nadie en NXT quiere perderse Stand & Deliver, que se emitirá durante la mañana previa a WrestleMania 40. Joe Gacy tiene una propuesta para Ava.

Deer @avawwe_ The Mayor of NXT, there are those who say I should maybe have a match with @ShawnSpears in Philadelphia! I mean that’s the city I grew up in! Even if it’s just the kick off I’d love to do this! YOU know how much I love the kick off show! 🙃

— Joe Gacy (@JoeGacy) March 27, 2024