Val Venis: «Cody Rhodes no tiene carisma»

La recordada Superestrella WWE, Val Venis, quien en los últimos años se ha convertido en una figura muy polémica por sus comentarios en redes sociales, ha vuelto, por fin, a hablar de lucha libre profesional. Y en esta ocasión, a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, antes Twitter, en donde se unió al pensamiento de algunos fanáticos y de otros luchadores como Bully Ray, que consideran que le falta algo a Cody Rhodes para ser verdaderamente quien lidere WWE. Estas fueron sus declaraciones:

FACT: Cody Rhodes has ZERO charism. As a pro free market capitalist, I'd be willing to rent The Big Valbowskis charism to Cody for his run toward Wrestlemania, but God said "NO!"

— Val Venis(The Big Valbowski) (@ValVenisEnt) March 26, 2024